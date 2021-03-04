В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно

Российский Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС») разработал несколько новых процессоров, предназначенных для устройств разного класса. Однако с организацией производства чипов на территории РФ возникнут сложности.

Названное предприятие было сформировано в 1990 году на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «ЭЛАС». НПЦ «ЭЛВИС» разрабатывает микросхемы типа «система на кристалле» на базе собственной платформы проектирования «Мультикор».

Как сообщает газета «Ведомости», «ЭЛВИС» в ближайшее время анонсирует три микропроцессора. Это, в частности, мобильный чип для планшетов и смартфонов с «доверенной средой». Ещё одно изделие будет ориентировано на системы с искусственным интеллектом. Наконец, третий процессор, отличающийся сверхнизким энергопотреблением, спроектирован с прицелом на Интернет вещей.

Мобильное решение позволит создавать устройства на отечественной компонентной базе. Вероятно, такие смартфоны и планшеты будут ориентированы прежде всего на государственных заказчиков.

Однако существует сложность: в России нет подходящих производств для выпуска новинок. «Несмотря на то, что процессор "ЭЛВИС" будет считаться российской разработкой, производить его всё равно придётся на фабриках тайваньской TSMC», — говорится в публикации.

Так или иначе, к 2022 году «ЭЛВИС» рассчитывает поставлять на рынок несколько сотен тысяч процессоров.