3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиВ России разработали процессор для смарт...
Новости Hardware

В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно

Российский Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС») разработал несколько новых процессоров, предназначенных для устройств разного класса. Однако с организацией производства чипов на территории РФ возникнут сложности.

Названное предприятие было сформировано в 1990 году на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «ЭЛАС». НПЦ «ЭЛВИС» разрабатывает микросхемы типа «система на кристалле» на базе собственной платформы проектирования «Мультикор».

Как сообщает газета «Ведомости», «ЭЛВИС» в ближайшее время анонсирует три микропроцессора. Это, в частности, мобильный чип для планшетов и смартфонов с «доверенной средой». Ещё одно изделие будет ориентировано на системы с искусственным интеллектом. Наконец, третий процессор, отличающийся сверхнизким энергопотреблением, спроектирован с прицелом на Интернет вещей.

Мобильное решение позволит создавать устройства на отечественной компонентной базе. Вероятно, такие смартфоны и планшеты будут ориентированы прежде всего на государственных заказчиков.

Однако существует сложность: в России нет подходящих производств для выпуска новинок. «Несмотря на то, что процессор "ЭЛВИС" будет считаться российской разработкой, производить его всё равно придётся на фабриках тайваньской TSMC», — говорится в публикации.

Так или иначе, к 2022 году «ЭЛВИС» рассчитывает поставлять на рынок несколько сотен тысяч процессоров. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD добавила поддержку Smart Access Memory процессорам Ryzen 3000-й серии
MediaTek представила чип MT9638 для смарт-телевизоров со средствами ИИ
Многострадальная MIPS спасена от банкротства и строит амбициозные планы на будущее
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется
Китайский контрактный производитель 7-нм чипов HSMC уволит всех сотрудников, так и не начав работу
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, разработка и производство электроники,
Теги: процессор, чип, сделано в россии, производство микросхем
процессор, чип, сделано в россии, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 204
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 192
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 156
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 151

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II
Утечка: второй сезон Call of Duty: Warzone закончится апокалипсисом и ядерным взрывом 4 ч.
В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск 4 ч.
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом 5 ч.
Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки 5 ч.
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда 6 ч.
Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте» 6 ч.
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию 7 ч.
В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars 7 ч.
Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S 7 ч.
Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли 7 ч.
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов 2 ч.
Новая статья: Обзор профессионального 23,8-дюймового FHD-монитора ConceptD CP1241YV: концептуальный минимализм 3 ч.
Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия» 3 ч.
GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США 4 ч.
Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G 4 ч.
Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны 4 ч.
Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале 4 ч.
Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом 4 ч.
Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад 5 ч.
Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае 6 ч.