Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе

Уже в течение ближайших дней в России может быть приостановлена работа ряда сетей фиксированного беспроводного доступа в интернет: причина — окончание действия разрешений на использование операторами частотного диапазона 3,4–3,6 ГГц.

Как сообщает РБК, речь идёт о решении Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года. Тогда ряд компаний получили возможность применения частот 3,4–3,6 ГГц для предоставления услуг беспроводного фиксированного доступа во Всемирную сеть.

Разрешения выданы сроком на 10 лет. Иными словами, уже в середине следующей недели их действие прекращается. А это означает, что с 11 марта операторы, которые используют указанный диапазон, будут вынуждены выключить передатчики. В результате, потребители соответствующих услуг попросту останутся без связи.

Отмечается, что телекоммуникационные компании, в частности, «МегаФон» и «Ростелеком», ещё в прошлом году обращались в ГКРЧ с вопросом о продлении разрешений, но ответа до сих пор не получили. А поэтому ситуация пока остаётся неопределённой.

Нужно также подчеркнуть, что российские сотовые операторы просят власти предоставить им диапазон 3,4–3,8 ГГц для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Из-за этого могут возникнуть сложности с продлением нынешних разрешений на использование полосы 3,4–3,6 ГГц.