Доступный смартфон Realme C21 получил процессор Helio G35, тройную камеру и батарею на 5000 мА·ч

Компания Realme представила доступный смартфон Realme C21, о выходе которого сообщалось ранее. Благодаря многочисленным утечкам, спецификации новинки стали известны за несколько дней до анонса.

Realme C21 основан на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графической системой IMG PowerVR GE8320. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1600 × 720 точек). В каплевидном вырезе в верхней части экрана размещена 5-Мп камера для съёмки селфи.

Тыльная камера включает основной 13-Мп сенсор, 2-Мп модуль для макросъёмки и 2-Мп датчик для измерения глубины сцены. На задней панели также размещён дактилоскопический датчик для разблокировки устройства.

Смартфон поставляется с 3 Гбайт флеш-памяти и флеш-накопителем ёмкостью 32 Гбайт. Объём памяти можно увеличить на 256 Гбайт благодаря слоту для карт microSD. Отметим, что на сайте AliExpress предлагается версия Realme C21 с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти.

Имеющийся аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 10-Вт зарядку через порт microUSB. Устройство работает под управлением оболочки Realme UI на базе операционной системы Android 10.

Смартфон доступен в синем (Cross Blue) и чёрном (Cross Black) цвете по цене $120.