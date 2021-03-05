Больше 40 игр, мировые премьеры и эксклюзивные анонсы: презентация Future Games Show вернётся в конце марта

В прошлом году анонсы и показы, запланированные для выставки Е3, рассредоточились по менее крупным мероприятиям. В их числе оказалось Future Games Show, организованное ресурсом GamesRadar. В этом году оно тоже состоится, причём презентаций будет несколько — первая из них ожидается в ночь на 26 марта.

В рамках первой из запланированных презентаций представят свыше 40 игр «разных жанров и для разных платформ» более чем от 30 издателей. Среди участников — Sega, Warner Bros., Electronic Arts и Team17. Организаторы обещают «мировые премьеры, интервью с разработчиками и эксклюзивные анонсы, связанные с лучшими играми, готовящимися к релизу на PlayStation 5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК».

Ведущими мероприятия выступят актёры озвучивания и захвата движений из ремейка Resident Evil 3 — Николь Томпкинс (Nicole Tompkins), сыгравшая Джилл Валентайн (Jill Valentine), и Джефф Шайн (Jeff Schine), исполнивший роль Карлоса Оливейры (Carlos Oliveira). Шайн также выступает в образе Криса Редфилда (Chris Redfield) в Resident Evil Village. В прошлом году первое шоу провели звёзды Uncharted Нолан Норт (Nolan North) и Эмили Роуз (Emily Rose), а второе — актёры Metal Gear Solid Дэвид Хейтер (David Hater) и Деби Мэй Уэст (Debi Mae West).

Презентация начнётся 26 марта в 0:45 по московскому времени. Посмотреть её в прямом эфире можно будет на Twitch, YouTube и GamesRadar, а также в Facebook и Twitter.

Второе Future Games Show ожидается в июне, а третье — в августе.

В 2020 году Future Games Show проводилась дважды — 13 июня и 28 августа. На первом мероприятии анонсировали дорожное приключение Dustborn от авторов Dreamfall Chapters, показали трейлеры Wasteland 3 и научно-фантастического хоррора Quantum Error, а также подробнее рассказали о Kena: Bridge of Spirits, Sherlock Holmes: Chapter One и Ghostrunner. На втором представили ролики Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Mafia: Definitive Edition, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Serious Sam 4, Lord of the Rings: Gollum, Bright Memory: Infinite, BPM: Bullets Per Minute и пустынного приключения Sable.

В начале февраля Джефф Кейли (Geoff Keighley) сообщил, что Summer Game Fest также вернётся в этом году, но будет более компактным. Позже стало известно, что Е3 2021 состоится в цифровом формате.