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В модемах Qualcomm обнаружена критическая уязвимость, затрагивающая миллионы устройств. Исправление уже создано

В модемах Qualcomm обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу персональные данные пользователей смартфонов на базе её чипов. По мнению исследователей, данная уязвимость может быть использована для взлома трети всех смартфонов в мире, однако компания уже выпустила исправление.

Уязвимость CVE-2020-11292, обнаруженная специалистами компании Check Point Research, затрагивает модемы Mobile Station Modem производства Qualcomm, которые обеспечивают такие функции как голосовые вызовы, SMS и другие. Кроме того, производители смартфонов могут настроить чип таким образом, чтобы он выполнял дополнительные действия, такие как обработка запросов на разблокировку SIM-карты. Подверженные уязвимости модемы установлены примерно в 31 % смартфонов по всему миру. А это десятки миллионов устройств.

Обнаруженная исследователями проблема может быть использована вредоносными приложениями, установленными на смартфоне. Сообщается, что они могут внедрить вредоносный код непосредственно в прошивку модема. Таким образом, код, который практически нельзя обнаружить, сможет задействовать ключевые функции смартфона. К примеру, злоумышленник может получить доступ к истории вызовов и SMS-сообщениям, а также к возможности прослушивать телефонные звонки.

Представитель Check Point сообщил, что Qualcomm выпустила программное исправление и сообщила об уязвимости всем своим клиентам, использующим затронутые ею чипы. Тем не менее, предполагается, что внедрение исправлений требует времени, потому многие смартфоны по-прежнему подвержены угрозе. Сообщается, что уязвимость будет упомянута в июньском публичном бюллетене Android.

Уязвимость CVE-2020-11292 была обнаружена Check Point с помощью процесса, известного как фаззинг. В ходе него производится атака на микросхемы устройства необычным входным сигналом, благодаря чему получается обнаружить ошибки в прошивке.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: безопасность, уязвимости, чип, модем, qualcomm
безопасность, уязвимости, чип, модем, qualcomm
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