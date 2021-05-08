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Galax выпустила GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с аппаратным ограничителем майнинга

Компания Galax представила графические ускорители GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 General FG LHR. По словам производителя, LHR расшифровывается как Lite Hash Rate или «пониженный хешрейт». Особенность данных видеокарт в том, что они оснащены новыми графическими процессорами со встроенным аппаратным ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum.

Следует отметить, что Galax ранее уже представляла точно такие же модели видеокарт серии FG, но без ограничителя майнинга. Версии с таковым поставляются в упаковках, которые никак не выделяют новинки на фоне предыдущих вариантов. Другими словами, производитель никак не отмечает тот факт, что видеокарты оснащены ограничителем майнинга.

Ниже можно ознакомиться с техническими характеристиками новинок. Они практически такие же, как и у ранее представленных моделей Galax FG без ограничителя. Поэтому производительность новинок в обычных игровых и рабочих задачах должна остаться прежней. А вот в маркировке GPU разница есть.

Модель GeForce RTX 3080 General FG LHR построена на базе GA102-202(LHR), модель GeForce RTX 3070 General FG LHR — на основе GA104-302 (LHR). Напомним, что оригинальные версии GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 основаны на графических процессорах GA102-200 и GA104-300 соответственно.

В характеристиках новинок производитель указывает, что эффективность майнинга Ethereum у младшей модели снижена до 25 Мхеш/с, а у модели GeForce RTX 3080 — до 43 Мхеш/с.

Согласно последним слухам, все модели видеокарт NVIDIA серии Ampere получат новый ограничитель майнинга. Поставки обновлённых версий начнутся с середины текущего месяца.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: майнинг, видеокарты, geforce rtx 3080, geforce rtx 3070
майнинг, видеокарты, geforce rtx 3080, geforce rtx 3070
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