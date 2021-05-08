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В Китае запретят отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений

Управление по вопросам киберпространства КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) объявило сегодня о вынесении запрета на отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений и ужесточении регулирования в рамках усиления правительством кампании по сдерживанию растущего влияния интернет-компаний на повседневную жизнь своих граждан.

AFP

AFP

На пресс-конференции в Госсовете КНР представитель CAC Се Дэнкэ (Xie Dengke) сообщил, что ведомство усилит контроль над источниками информации мобильных приложений, а также ограничит объёмы уведомлений в рамках так называемой «народной войны», направленной на наведение порядка в онлайн-среде.

По его словам, CAC запретит мобильным приложениям, связанным со СМИ, отправлять уведомления из независимых учётных записей социальных сетей, работающих с нарушением правил, а также будет отсеивать информацию, которую считает вредной и нежелательной. Вместе с тем Дэнкэ не назвал приложения, о которых идёт речь.

Представитель CAC добавил, что управление также будет работать с финансовыми регуляторами, чтобы «исправить» занимающиеся самостоятельными публикациями финансовые аккаунты, которые, по его словам, распускали слухи, чтобы взять под контроль распространение финансовой информации.

По словам Се, после периода «самопроверки», который будет предоставлен операторам мобильных приложений на исправление проблем, регулирующий орган накажет тех, кто не выполняет определённые требования, наложив штраф или приостановив предоставление услуг. Он не уточнил, как долго продлится период «самопроверки».

В последние месяцы Китай ужесточил подход к ранее слабо регулируемым интернет-гигантам, чьё влияние в стране значительно выросло за последние годы.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств,
Теги: мобильное устройство, уведомление, финансы, китай
мобильное устройство, уведомление, финансы, китай
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