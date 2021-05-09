3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиКитайские производители признались, что ...
Новости Hardware

Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились

Стремление китайских производителей полупроводниковой продукции к независимости от внешних поставщиков возникло задолго до кризиса поставок в мировой отрасли, поскольку местные компании вынуждены были бороться с последствиями американских санкций. Прогресс в освоении передовой литографии замедлился, как признаются компании из КНР.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Издание Nikkei Asian Review провело опрос представителей китайской полупроводниковой промышленности в марте на мероприятии Semicon China 2021. Из двадцати респондентов более или менее конкретные ответы дали около семи, но даже эта статистика позволяет утверждать, что прогресс Китая в переходе на передовую литографию не так заметен, как хотелось бы властям и самим компаниям.

Ведущим производителем литографического оборудования в КНР можно считать Shanghai Micro Electronics Equipment. Представители компании признались, что основную часть ассортимента составляют сканеры, предназначенные для работы с 90-нм техпроцессом. Оборудование, которое ориентировано на 28-нм и 14-нм техпроцессы, пока что оставляет простор для улучшения уровня выхода годной продукции.

Компания Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), специализирующаяся на системах для травления кремниевых пластин, заявила, что готова поставлять оборудование для работы с 5-нм техпроцессом, но основной спрос приходится на установки для 14-нм и 28-нм техпроцессов. Конкурирующая E-Town Semiconductor Technology в основном выпускает оборудование для 40-нм и 28-нм технологии, как пояснили представители компании.

Ведущий контрактный производитель на территории Китая, компания SMIC, в третьем квартале прошлого года получала до 14,6 % выручки от реализации продукции, выпускаемой по 14-нм и 28-нм технологиям. К четвёртому кварталу эта доля сократилась до пяти процентов, во многом из-за американских санкций.

По прогнозам IC Insights, к 2025 году китайская полупроводниковая промышленность сможет лишь на 19,4 % обеспечивать потребности национальной экономики в электронных компонентах. В этом прогнозе учитывались возможности предприятий иностранных компаний, действующих на территории КНР. Если исключить их из выборки, то «коренные» производители обеспечат лишь 10 % спроса внутри страны. Поставленная властями КНР цель выйти на уровень самодостаточности в 70 % к 2025 году в этих условиях выглядит недостижимой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASML не сомневается, что санкции не остановят развитие китайской полупроводниковой отрасли
Китайские компании перестали бояться санкций и возобновили закупки литографического оборудования
В производстве полупроводников Китай не сможет догнать США в течение как минимум пяти лет
IBM представила первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу
Будущие Apple Watch смогут отслеживать уровень сахара в крови
В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: китайские производители, китай, производство микросхем, полупроводники, литография
китайские производители, китай, производство микросхем, полупроводники, литография
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 132
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 112
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 78

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Выпущенный более 2,5 лет назад iPhone XR оказался производительнее iPhone 12 после выхода iOS 14.5.1
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
10 лучших RPG в истории по версии ProGameStars.com
Galax выпустила GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с аппаратным ограничителем майнинга
Падающая ступень китайской ракеты вошла в атмосферу Земли и прекратила существование
Новая статья: Returnal — лучший эксклюзив PS5 от финских мастеров. Рецензия 9 ч.
В Китае запретят отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений 12 ч.
Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке 13 ч.
Новая статья: Gamesblender № 517: индустрия играет в «Монополию», а Nintendo Switch обогнала Xbox 360 13 ч.
Steam-версия Resident Evil Village привлекла на запуске более 100 тыс. человек и превзошла рекорд серии 22 ч.
Менее 1 % разработчиков пытаются оспорить отказ Apple в публикации приложений в App Store 24 ч.
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 08-05 00:01
Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10 07-05 21:57
PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем» 07-05 21:32
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment 07-05 21:00
Производитель экшен-камер GoPro продолжает нести убытки 11 мин.
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк 13 мин.
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились 42 мин.
У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100 51 мин.
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+ 2 ч.
Tesla заплатит штраф в размере $750 тыс. за нарушения норм качества воздуха на своём заводе во Фримонте 3 ч.
На Sony подали в суд из-за ограничения на покупку цифровых версий игр за пределами PS Store 11 ч.
Flexxon анонсировала X-PHY SSD со встроенными средствами ИИ-защиты 18 ч.
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac 20 ч.
В первом квартале продажи жёстких дисков поддержали облака и офисы 20 ч.