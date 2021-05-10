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Экспансия цифрового юаня натыкается на равнодушие клиентов

Риторика китайских властей в отношении планов по распространению цифрового юаня носит несколько противоречивый характер. С одной стороны, цифровая валюта позиционируется в качестве альтернативы коммерческим платёжным системам. С другой стороны, создатели цифрового юаня хотели бы сделать его средством платежа в международных расчётах. Рядовые пользователи пока не проявляют интереса к валюте.

Источник изображения: South China Morning Post

Источник изображения: South China Morning Post

Агентство Bloomberg опубликовало обширный материал, посвящённый изучению различных точек зрения на перспективы распространения цифрового юаня, который в рамках нескольких экспериментов уже введён в оборот в отдельных районах Китая. Чтобы стимулировать потребителей к участию в эксперименте, власти предлагали скидки до 10 % на покупку товаров и безвозмездно раздавали небольшие суммы в цифровых юанях, которые можно было потратить на определённые цели в магазинах и заведениях общепита, участвовавших в акции. Расчёты в цифровых юанях также были освобождены от комиссии для организаций торговли, которые принимали их к оплате.

Опрошенные Bloomberg несколько граждан Китая в большинстве своём выразили настороженное отношение к перспективе использования цифрового юаня. Одни не увидели преимуществ по сравнению с имеющимися коммерческими платёжными платформами, другие опасаются ужесточения контроля за собственными расходами со стороны государства.

Эксперты Bloomberg Intelligence ожидают, что цифровой юань будет приниматься к оплате на территории всей КНР перед началом Олимпийских игр в 2022 году, а к 2025 году будет отвечать за 9 % всех платежей на территории страны. Если учесть, что Alipay и WePay будут контролировать около 90 % рынка, то вряд ли прогресс официальной цифровой валюты можно будет считать заметным. В международных расчётах её перспективы ещё более туманны. По оценкам специалистов Kapronasia, сейчас на долю юаня в мировых расчётах приходится не более 3 % оборота, что значительно меньше доли экономики страны в глобальном масштабе, а с появлением цифрового юаня показатель вряд ли вырастет более чем на один процентный пункт.

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Рубрики: Новости Software, Учет финансов,
Теги: криптовалюта, китай, финансы, аналитика, платежные системы
криптовалюта, китай, финансы, аналитика, платежные системы
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