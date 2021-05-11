3DNewsНовости SoftwarePlayStationК концу октября выйдет ещё одна видеоигр...
Новости Software

К концу октября выйдет ещё одна видеоигровая адаптация «Монстров на каникулах»

Издательство Outright Games на своём официальном сайте представило приключенческий платформер Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures за авторством испанской студии Drakhar.

Как несложно догадаться по названию, Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures напрямую связана с серией полнометражных анимационных фильмов Hotel Transylvania («Монстры на каникулах» в России).

Разработчики обещают отправить игроков в «сказочное путешествие» по переосмысленным классическим историям вроде «Красной шапочки» и «Нового платья короля», а также дать поуправлять полюбившимися персонажами.

«Приближается что-то жуткое. Совершенно новые приключения, действие которых происходит во вселенной Hotel Transylvania. Следите за обновлениями!» — призывают авторы.

Анонсированный проект — далеко не первая адаптация Hotel Transylvania в исполнении Outright Games. Генеральный директор Терри Малхэм (Terry Malham) заявил, что компания рада вернуться к франшизе.

По словам Малхэма, Outright Games припасла много интересной информации о Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures, однако в настоящее время поделиться ею не готова: анонсы ожидаются в ближайшие месяцы.

Премьера Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures запланирована на октябрь текущего года (релиз будет приурочен к Хэллоуину) для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Олдскульный боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge выйдет ещё и на Nintendo Switch
Студия-разработчик Syberia выпустит экшен по мотивам аниме-сериала и манги «Грендайзер»
По мотивам мультсериала «Самурай Джек» выпустят экшен Samurai Jack: Battle Through Time
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Metro Exodus Enhanced Edition вышла на ПК, а на консолях нового поколения появится 18 июня
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Платформер, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: hotel transylvania: scary-tale adventures, drakhar studio, outright games
hotel transylvania: scary-tale adventures, drakhar studio, outright games
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 162
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 125
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 83
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков 56

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Sony рассказала о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле
Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
К концу октября выйдет ещё одна видеоигровая адаптация «Монстров на каникулах» 2 мин.
Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны 8 мин.
Консольный релиз приключенческой головоломки Ever Forward задержится почти на полтора месяца 39 мин.
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке 47 мин.
Разработчики Battlefield намекнули на анонс новой части в июне 53 мин.
Microsoft сделает 64-разрядную версию OneDrive доступной большему числу пользователей 10 ч.
Facebook начнёт предупреждать пользователей, если они захотят поделиться статьёй, которую не читали 12 ч.
Hood: Outlaws & Legends поступила в продажу и получила релизный трейлер 12 ч.
С обновлением на следующей неделе в Call of Duty появится свой Рэмбо 13 ч.
Naughty Dog отметила пятилетие Uncharted 4: A Thief’s End сводной статистикой игроков 14 ч.
Представлен 4K-монитор BenQ PD2725U с точной цветопередачей для дизайнеров 21 мин.
Фото дня: двуликая эмиссионная туманность в созвездии Единорога 2 ч.
Зонд OSIRIS-REx попрощался с астероидом Бенну и взял курс на Землю 2 ч.
Электрический пикап Tesla получит камеру, встроенную в передний бампер 2 ч.
MSI выпустила монитор Optix G27C7 вогнутой формы с частотой обновления 165 Гц 3 ч.
Поставщик лидаров для электромобилей Nio готов найти новых клиентов 3 ч.
Смартфон Realme Narzo 30 с 6,5" экраном Full HD+ дебютирует 18 мая 3 ч.
ПК-корпус Aerocool Gladiator Duo наделён подсветкой и тремя вентиляторами ARGB 3 ч.
Создатель болидов Формулы 1 займётся разработкой электрических фургонов и кроссоверов 3 ч.
Sony готовит полностью беспроводные наушники WF-1000XM4 с новым дизайном 4 ч.