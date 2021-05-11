К концу октября выйдет ещё одна видеоигровая адаптация «Монстров на каникулах»

Издательство Outright Games на своём официальном сайте представило приключенческий платформер Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures за авторством испанской студии Drakhar.

Как несложно догадаться по названию, Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures напрямую связана с серией полнометражных анимационных фильмов Hotel Transylvania («Монстры на каникулах» в России).

Разработчики обещают отправить игроков в «сказочное путешествие» по переосмысленным классическим историям вроде «Красной шапочки» и «Нового платья короля», а также дать поуправлять полюбившимися персонажами.

«Приближается что-то жуткое. Совершенно новые приключения, действие которых происходит во вселенной Hotel Transylvania. Следите за обновлениями!» — призывают авторы.

Анонсированный проект — далеко не первая адаптация Hotel Transylvania в исполнении Outright Games. Генеральный директор Терри Малхэм (Terry Malham) заявил, что компания рада вернуться к франшизе.

По словам Малхэма, Outright Games припасла много интересной информации о Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures, однако в настоящее время поделиться ею не готова: анонсы ожидаются в ближайшие месяцы.

Премьера Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures запланирована на октябрь текущего года (релиз будет приурочен к Хэллоуину) для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.