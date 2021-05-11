Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL

Компания Samsung Electronics сообщила о начале производства первых в мире модулей оперативной памяти с шиной CXL (Compute Express Link). Подобные модули полностью меняют представление об ОЗУ. Блок памяти может подключаться с использованием протоколов PCIe 5.0 и иметь ёмкость до одного терабайта и больше, а также сможет одновременно быть базовой памятью процессора, видеокарты и ускорителей. Это многое изменит в ИИ и производительных вычислениях.

По словам Samsung, новые модули прошли испытания в системах под управлением процессоров Intel. Компания AMD также высоко оценила возможности модулей оперативной памяти с подключением по шине CXL. К консорциуму CXL компания AMD присоединилась в 2019 году и начала принимать активное участие в его деятельности. Хотя инициатором стандарта CXL выступила компания Intel, в AMD по достоинству оценили способность нового интерфейса поднять производительность и расширить масштабирование подсистемы памяти и вычислительной системы в целом.

Не так давно стало известно, что компания Micron также решила делать ставку на интерфейс CXL в дальнейшем выпуске продуктов на основе оперативной памяти. Для производителей чипов DRAM это будет продукт с очень и очень высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что на модули памяти с интерфейсом CXL будет уходить громадное количество микросхем DRAM и стоить они будут немало, когда это станет востребованным. Производители памяти нащупали для себя новый рынок сбыта. Надеемся, это не приведёт к значительному скачку на рынке обычной компьютерной памяти.

Добавим, Samsung не уточнила рабочие характеристики новинки, но утверждает, что латентность обращения к банку памяти в виде модуля с шиной CXL значительно снижается по сравнению с традиционными модулями ОЗУ.