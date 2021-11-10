Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников

Четвёртые лётные испытания реактивных БПЛА «Гремлины» (Gremlins) показали существенный прогресс. Транспортный самолёт C-130 Hercules с рампой для захвата БПЛА в воздухе смог подхватить один из беспилотников и затащить внутрь. Другой беспилотник был потерян, хотя все они снабжены системами аварийного приземления на парашютах.

Реактивные БПЛА «Гремлины» (X-61A) разработаны компанией Dynetics по одноимённой программе DARPA (Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Эти беспилотники могут развивать скорость до 0,8 числа Маха, держаться в воздухе до трёх часов и преодолевать расстояния до 926 км с полезной нагрузкой до 68 кг.

Идея «Гремлинов» в том, что самолёт-носитель сбрасывает БПЛА в воздухе вне зоны действия вражеских ПВО но максимально близко к месту проведения миссии и так же в воздухе подбирает БПЛА после выполнения ими задания. Транспортник остаётся в безопасности, а «Гремлинов» можно быстро вернуть на базу и снарядить для следующей миссии. Согласно нормативам, транспортный самолёт должен за 30 минут подхватывать в воздухе четыре беспилотника.

В минувшем октябре впервые за два года испытания транспортный самолёт сумел в воздухе подхватить один из двух испытуемых БПЛА. Второй БПЛА был потерян, но в целом испытания признаны успешными. Система захвата показала свою работоспособность и может быть усовершенствована. Также во время испытания собрано достаточно данных для развития программы.