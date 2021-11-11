Intel во внутреннем документе назвала Qualcomm главным стратегическим партнёром

Согласно внутренней записке Intel, адресованной отделу продаж, маркетинга и коммуникаций, Qualcomm является главным стратегическим партнёром компании наряду с крупнейшими OEM-производителями.

В документе, составленном вице-президентом Intel по маркетингу и продажам Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), говорится, что новая группа по работе с глобальными клиентами присоединится к её отделу и сосредоточится на работе с ключевыми партнёрами, включая Qualcomm, Dell, HP, Lenovo, Amazon, Microsoft и Google. Эти компании «представляют значительную текущую и будущую выручку» в нескольких бизнес-единицах и регионах. Этот шаг является частью более крупной программы по реорганизации отдела продаж Intel, которая вступит в силу с 1 января 2022 года.

Акцент на Qualcomm как на приоритетном стратегическом партнёре возник после того, как в июле глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) объявил, что мобильный гигант будет пользоваться услугами Intel по контрактному производству чипов по техпроцессу Intel 20A. При этом Qualcomm пытается конкурировать с Intel на рынке чипов для ноутбуков, и её позиции только усилились с поглощением стартапа NUVIA, благодаря которому она сможет расширить своё присутствие в экосистемах Windows, Android и Chrome.

Аналитики уверены, что и для Intel разумным шагом является выход за рамки своего традиционного процессорного бизнеса и начало производства чипов для других компаний, поскольку это открывает новые возможности для дальнейшего роста. Что же касается Qualcomm, то здесь давать какие-то прогнозы ещё рано, но для американских компаний могут установить квоту на минимальный объём производства электронных компонентов в стране.