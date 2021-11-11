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Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic добралась до Nintendo Switch

Издательство Aspyr Media в своём официальном микроблоге сообщило о поступлении в продажу версии культовой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic для Nintendo Switch.

Источник изображения: Aspyr Media

Источник изображения: Aspyr Media

Star Wars: Knights of the Old Republic уже доступна для покупки в цифровом магазине Nintendo eShop. Стоимость издания проекта для гибридной консоли Nintendo составляет 1125 рублей.

По случаю премьеры Star Wars: Knights of the Old Republic на Nintendo Switch был представлен соответствующий трейлер. Как и предполагалось, никаких графических или геймплейных улучшений игра на новой для себя платформе не получила.

Действие Star Wars: Knights of the Old Republic происходит за четыре тысячи лет до событий, описываемых в фильмах саги. Игрокам предстоит открыть в себе могущество Силы и спасти Республику (или поддаться соблазнам Тёмной стороны).

Star Wars: Knights of the Old Republic вышла в 2003 году на Xbox (июль) и PC (ноябрь), а впоследствии — на iOS и Android. Проект заслужил высочайшие оценки от прессы — средний рейтинг ПК-версии на Metacritic составляет 93 из 100 %.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Премьера, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, Nintendo,
Теги: star wars: knights of the old republic, aspyr media, ролевая игра
star wars: knights of the old republic, aspyr media, ролевая игра
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