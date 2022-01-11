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PUBG: Battlegrounds стала условно-бесплатной, но серверы пока закрыты на техобслуживание

Разработчики из компании KRAFTON в рамках прошедшей в конце прошлого года церемонии The Game Awards 2021 объявили, что королевская битва PUBG: Battlegrounds станет условно-бесплатной уже 12 января. Скачать игру бесплатно можно уже сейчас, но серверы на ПК и консолях отключены на техобслуживание до завтра.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Переход PUBG на новую модель распространения совпадёт с выходом обновления 15.2, которое добавит в игру новый режим обучения, матчи с ИИ-противниками, новую категорию тактических предметов, а также внесёт бесчисленное количество правок в баланс.

Интерфейс главного лобби игры тоже будет полностью переработан, а ещё внимательные пользователи после запуска обновлённой PUBG: Battlegrounds смогут обнаружить изменения в центре оповещений, магазине, окне создания персонажа, укрытия и меню настроек для консолей.

С переходом на условно-бесплатную модель в игре появится Battlegrounds Plus — платное обновление аккаунта, которое позволит получить доступ к множеству новых и эксклюзивных внутриигровых функций. Новые игроки смогут купить Battlegrounds Plus за $12,99, а тем, кто приобрёл шутер до перехода на условно-бесплатную схему, он достанется бесплатно. 

Подробнее о масштабном обновлении 15.2 можно прочитать на отдельной странице в Steam.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: pubg, krafton, шутер, условно-бесплатные игры
pubg, krafton, шутер, условно-бесплатные игры
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