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Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор

 
Весть о наследнице «тех самых «Героев» из раннего доступа долетела до нашей редакции. Мы тут же отправились на пошаговые поля Songs of Conquest, чтобы воочию убедиться — верна ли молва. И то, что мы увидели, вызвало неудержимый и неподдельный восторг! Что же это за чудо, расскажем в нашем предварительном обзоре
Жанр Пошаговая стратегия
Издатель Coffee Stain
Издатель в России Нет
Разработчик Lavapotion
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4440 3,1 ГГц / AMD FX-8300 3,3 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290, 4 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-4690K 3,5 ГГц / AMD FX-8350 4,0 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 380
Дата выхода 10 мая 2022 года (ранний доступ), дата выхода полной версии не объявлена
Возрастной ценз Не определён
Локализация Текст (частично)
Платформы PC
Официальный сайт

Главный источник вдохновения Songs of Conquest, безусловно, очевиден. Это ощущается отчасти и в визуальном стиле, и во многих игровых механиках, и в общем настроении произведения — даже в портретах магистров (здесь так именуют героев) незримо проскальзывают знакомые черты персонажей Heroes of Might and Magic. Но густая ностальгия рассеивается уже спустя полчаса игры, открывая перед взором самобытный, оригинальный и невероятно затягивающий прекрасный новый мир.

Мелодично-драматичная песнь — лучший рассказчик

Мелодично-драматичная песнь — лучший рассказчик

Магистры меча и магии

Начинать знакомство с игрой лучше всего с сюжетных кампаний, ведь коллизии двух (пока что) сюжетных арок отлично погружают в реалии Songs of Conquest и плавно знакомят с миром. Да и сами истории неплохи: побег амфибии Раска от работорговцев и его дальнейший путь домой, что разразится огнём революции; борьба баронессы Сесилии против внешних и внутренних врагов Стаутхарта. Обе истории отлично написаны, в меру драматичны и, главное, достаточно увлекательны, чтобы играющему захотелось узнать эту вселенную и игровые особенности поближе.

Базовые принципы окажутся знакомы всем поклонникам пошаговых стратегий. Магистр изучает карту, собирает ценные ресурсы и захватывает месторождения, находит могущественные (или так себе) артефакты. И, конечно, без устали сражается с нейтральными существами и другими магистрами. И именно в боях проявляются первые интересные нюансы Songs of Conquest.

Ах, как это знакомо!

Ах, как это знакомо!

Например, некоторые существа обладают особыми навыками: защитники порядка могут дать окружающим себя союзникам дополнительную защиту; жуткие сенешали передают соратникам дополнительную боевую мощь, сапёры умеют устанавливать баррикады, блокирующие проход; лучники способны стоять настороже и атаковать всех, кто войдёт в зону их поражения. И даже такая привычная вещь, как пропуск очереди, чтобы сходить позже, тоже оказывается отдельным навыком — его отдали причудливым болотным наездникам. С бойцами интересным образом связана и магия — точнее, ресурсы для ворожбы.

Любой отряд нашей армии создаёт определённое количество сущности в свой ход. Именно её и предстоит тратить на то, чтобы обрушить на врагов испепеляющий огненный шар, наслать бурю, ослабить бойцов дальнего боя или, например, наколдовать «резню», дав своим подчинённым возможность бить дважды. Всего в Songs of Conquest пять видов сущностей: порядок, хаос, аркана, созидание и разрушение. А ещё есть магические приёмы-диады, требующие для применения сущность двух конкретных типов. Отряды, как правило, отвечают одной или нескольким мировоззренческими установкам, что открывает широкий горизонт для тактик и планов на игру. Также запасы ценного колдовского ресурса увеличиваются за счёт артефактов или же особых навыков самих магистров.

Заклинания — не только хорошее подспорье в битве, но и эффектное зрелище

Их мы также развиваем по вполне привычной схеме — получаем опыт за победы в столкновениях, взятие городов и посещение разнообразных мест просветления. За каждый уровень даётся возможность выбрать новый навык или же улучшить уже имеющийся. Это могут быть как магические апгрейды, направленные на увеличение урона от заклинаний или прироста сущности, так и боевые опции, которые повышают разрушительность в дальнем и / или ближнем бою, защиту и инициативу. А есть и исключительно экономические опции, приносящие дополнительный доход золотом или другими ценными ресурсами. На восьмом (а также шестнадцатом и двадцать четвёртом) уровне развития магистру предлагаются особые навыки, дающие ощутимое преимущество в сражениях. Оцените сами: «бешенство» даёт постоянную и весомую прибавку к урону всем войскам, а, скажем, «предвидение» увеличивает радиус атаки стрелковых отрядов.

Усиливать боевую эффективность магистров можно также через научные изыскания. Одни исследования повышают мощь определённых отрядов, другие усиливают магические способности наших подопечных. Есть также и административные пункты, что создадут дополнительные источники доходов или иным способом усилят наше королевство.

#Стратегический пир

Градостроение в Songs of Conquest также весьма вариативно. Поселения делятся на громадные цитадели, владения которых можно увеличить до пяти раз (и каждый будет стоить ощутимого количества ресурсов), и на разные поселения поменьше, предел которых — два-три земельных расширения. Предусмотрены места для маленьких, средних и больших построек, и размер тут действительно имеет значение — в заведениях побольше создаются куда более могучие боевые единицы, либо сами строения дают значительные бонусы.

Распорядиться захваченным городом можно по-разному: сжечь всё, чтобы перестроить под себя, буднично оккупировать или постепенно задабривать жителей взятой твердыни

Распорядиться захваченным городом можно по-разному: сжечь всё, чтобы перестроить под себя, буднично оккупировать или постепенно задабривать жителей взятой твердыни

Правда, количество потенциальных строительных площадок не бесконечно, поэтому важным фактором победы оказывается правильно спланированное сочетание зданий. Стоит ли отдать предпочтение мобилизационным пунктам, местам добычи ценных ресурсов, оплоту образования и знаний или же попробовать найти какой-то баланс, — всё это окажет непосредственное влияние на исход партии. И, конечно, не будет лишним обнести ключевые поселения глухими стенами, чтобы усложнить жизнь тому, кто пойдёт на приступ наших владений.

А такие, без сомнений, найдутся! Особенно в режиме «схватка», — классической и любимой забаве фанатов пошаговых стратегий. Сейчас в Songs of Conquest предусмотрено тринадцать сценариев для матчей с ИИ-оппонентом или другими игроками по сети (а вот старого доброго «хот сита» не предусмотрено — безобразие!) в форматах для двух, трёх, четырёх или шести игроков. А ещё есть карта для прохождения соло, в которой нам предстоит захватить факелы власти, и провернуть эту авантюру всего за сто ходов.

Для схваток на данный момент доступно четыре фракции: Арлеон, своеобразное сочетание классической замковой эстетики и друидского единения с природой; Рана — царство разумных амфибий, предпочитающих болота и трясины; отступники, нежить и культисты объединились под знамёнами баронства Лот; а Бария воплотила несколько направлений восточного антуража. У каждой стороны уйма своих особенных тонкостей и, главное, за каждую невероятно интересно играть.

Низвержение последнего соперника на поле боя обставлено по-особенному

Единственное, что сейчас омрачает этот тактико-стратегический пир, это искусственный интеллект. Компьютерный оппонент довольно грамотно развивается и ведёт экспансию, но вот во время боевых действий откровенно пасует. Как на поле боя, совершая очевидно невыгодные для себя ходы, так и во время манёвров на карте, когда без раздумий нападает на значительно превосходящего его по мощи игрока. Или же начинает безостановочно бросать на убой слабых персонажей с крохотными отрядами. Такое поведение выглядит довольно странно и добавляет пару ложек дёгтя в медовую бочку победы. Надеемся, этому аспекту в дальнейшем уделят должное внимание.

***

Уже в раннем доступе Songs of Conquest выглядит глубокой, продуманной и увлекательной стратегией с огромным потенциалом. Сюда хочется возвращаться снова и снова, и не из-за абстрактных ностальгических мотивов (тем более, что чем дольше вы погружаетесь в игру, тем они становятся тише), а потому что это отменная и потрясающе проработанная игра. Недаром песнь о ней разлетелась по миру!

Видео:

Songs of Conquest
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