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Илон Маск пытался купить Twitter на 30 % дешевле апрельского предложения

Долгое время считалось, что спор Илона Маска (Elon Musk) с Twitter вокруг количества ботов в ежедневной монетизируемой аудитории преследует цель договориться о покупке активов социальной сети по более низкой цене, чем было оговорено в апреле. На этой неделе миллиардер заявил о готовности купить акции Twitter по прежней цене — $54,20 за штуку. Источники же утверждают, что за несколько недель до этого предпринимались попытки сбить цену на величину до 30 %.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные каналы получения информации. Первоначально представители Илона Маска пытались договориться с Twitter о снижении цены с $44 до $31 млрд, но к концу сентября запрашиваемая скидка сократилась с 30 до 10 %, и речь шла уже о сумме около $39,6 млрд. Текущая капитализация Twitter как раз превысила $39,2 млрд по итогам вчерашних торгов, но в итоге Илон Маск был вынужден вернуться на уровень в $44 млрд, с которого и начинал в апреле.

Как известно, компания Twitter на этой неделе получила предложение от представителей Маска заключить сделку на условиях, оговорённых в апреле, но обе стороны пока не предъявили суду ходатайство о прекращении подготовки к заседанию, которое намечено на 17 октября. По некоторым данным, новое соглашение должно было быть подписано на текущей неделе, но пока стороны пытаются уладить некоторые формальности. Среди них упоминается и пункт, освобождающий Илона Маска от необходимости покупать Twitter в случае невозможности собрать необходимую сумму. Если условия финансирования сделки, на которых она готовилась с апреля, не изменились, то Илону Маску предстоит найти ещё около $3 млрд на покупку акций Twitter, принадлежащих другим инвесторам.

Представители Twitter также настаивают на выплате неустойки Илоном Маском за задержку в подготовке сделки, которая была вызвана его июльским отказом от её оформления на изначальных условиях. Адвокаты компании также хотели бы получить гарантии суда по контролю за исполнением Илоном Маском взятых на себя обязательств по покупке Twitter.

На этой неделе Илон Маск должен был давать показания под присягой по делу Twitter, но поскольку он объявил о намерениях купить компанию, соответствующие слушания могут и не состояться, либо будут отложены на более поздний срок. Формальных причин для отмены судебного заседания, намеченного на 17 октября, пока нет, как пояснила накануне судья Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick), ведущая это дело.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, сделка
twitter, илон маск, сделка
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