Новый седан Volkswagen Passat в России: цена начинается с 1 829 000 рублей

Концерн Volkswagen объявил о начале приёма российских заказов на новый седан Passat, который предлагается в трёх комплектациях — Respect, Business и Exclusive.

Для автомобиля доступны две силовые установки — бензиновые двигатели 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью соответственно 150 и 190 лошадиных сил. Младший из двух моторов может работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 7-ступенчатой трансмиссией DSG. Для старшего двигателя доступна только коробка DSG.

Экстерьер автомобиля отличают модернизированная решётка радиатора, новые передний бампер и задний диффузор. В комплектации Business предусмотрена хромированная окантовка боковых окон, а в комплектации Exclusive есть хромированные боковые молдинги.

Седан получил переработанную систему головного освещения со светодиодными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов. Для комплектации Business опционально доступна головная оптика с функцией изменения направление светового пучка в поворотах. Комплектация Exclusive может быть дополнительно оснащена интеллектуальной системой IQ.Light со светодиодными матричными фарами и функцией адаптивного управления дальним светом.

Что касается интерьера, то доступны два варианта обивки сидений — тканевая в версии Respect и комбинированная из искусственной замши и кожи в чёрном или светлом цвете в версиях Business и Exclusive. Во всех комплектациях рычаг переключения передач и новое мультифункциональное рулевое колесо отделаны кожей.

Бортовая медиасистема в зависимости от версии оснащена сенсорным дисплеем размером 6,5 или 8,5 дюйма по диагонали. В качестве опции доступны цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display с 10,25-дюймовым экраном и навигационная система Discover Pro с дисплеем на 9,2 дюйма.

Опционально для водителя предлагается сиденье ergoComfort с электроприводом, регулировками в 14 направлениям, функциями запоминания настроек и массажа.

В оснащение всех версий входят: боковые зеркала с электроприводом и подогревом, функция обогрева форсунок омывателя лобового стекла, система помощи при начале движения на подъёме, круиз-контроль с ограничителем скорости, система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения, позволяющая экономить потребление топлива.

Опционально доступен набор ассистентов IQ.Drive, обеспечивающих частично автономное управление автомобилем. Система интеллектуальных помощников включает в себя адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения, систему помощи при перестроении Side Assist, автоматический парковочный ассистент.

Цена нового седана Volkswagen Passat в комплектации Respect начинается с 1 829 000 рублей. Версия Business обойдётся как минимум в 2 199 000 рублей, а комплектация Exclusive — в 2 345 000 рублей.