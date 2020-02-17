Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareмероприятия и события IT-индустрии, выст...Huawei и Honor назвали дату и время пров...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei и Honor назвали дату и время проведения онлайн-презентаций новинок в Барселоне

В связи с отменой выставки MWC 2020 компания Huawei и её бренд Honor назвали дату проведения онлайн-презентаций новинок в Барселоне.

Виртуальная пресс-конференция Huawei пройдёт в понедельник, 24 февраля. Начало мероприятия — в 17:00 мск.

В этот же день планирует провести онлайн-конференцию и бренд Honor. В своём аккаунте в Твиттере бренд сообщил, что виртуальное мероприятие под названием All-Scenario Intelligence Conference начнётся в 20:30 мск. Хотя Honor до этого не объявлял о проведении мероприятия на MWC 2020, похоже, что оно было запланировано, и он просто не успел об этом сообщить из-за отмены выставки.

Согласно пресс-релизу, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через все основные социальные платформы (Facebook, Twitter, YouTube), а также официальный сайт бренда. Сообщается, что Honor представит «свои последние продукты и технологии», но ничего конкретного не упоминается.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выход смартфонов Honor 30 Series ожидается в апреле
Рекламный постер говорит о скором анонсе смартфона Honor 9X Lite с 48-Мп камерой
Смартфон Honor 20 Lite с 48-Мп камерой выходит в России по цене 14 990 рублей
Nokia готовит первый в мире телефон на базе Android без сенсорного экрана
Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020
Работа над MIDI 2.0 завершена — музыкальный интерфейс обновлён впервые за 35 лет
Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 328
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены 120
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 93
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму 77

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Билл Гейтс предпочёл Porsche Taycan и рассказал о ключевой проблеме электромобилей
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7
NVIDIA официально представила GeForce MX330 и MX350: до 2,5 раз производительнее Intel Iris Plus
Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000
Новый кроссовер Sorento стал самой высокотехнологичной моделью KIA
Новая статья: The Suicide of Rachel Foster — прошлое настигнет. Рецензия 4 ч.
У Mastercard появилось европейское подразделение по обеспечению кибербезопасности 8 ч.
По заявлению режиссёра, производство фильма по Call of Duty приостановлено 10 ч.
Стало известно, чего ждать от Microsoft Edge: поддержка Linux, темы Chrome и многое другое 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 452: возвращение NFS в Criterion, невезучие игры по «Чужому» и «вечная» Doom Eternal 10 ч.
Продажи в Steam: лидирует Wolcen: Lords of Mayhem, а Metro Exodus заняла две строчки 12 ч.
Steam-версия Metro Exodus обновила свой рекорд по количеству одновременных игроков после возвращения 12 ч.
Энтузиаст воссоздал Fallout 4 в Dreams, c «Пип-Боем» и роботами 14 ч.
Видеодневник разработчиков о планах развития Rainbow Six Siege на ближашие два года 14 ч.
The Wonderful 101 может получить продолжение 15 ч.
Новая статья: Обзор Huawei MediaPad M6 10.8: мощный планшет Huawei, но без сервисов Google 2 ч.
Спрос на жёсткие диски корпоративного класса оказался неожиданно высоким 4 ч.
Intel подготовила новые комплекты разработки систем с процессорами Tiger Lake 5 ч.
Isambard 2 станет крупнейшим в Европе ARM-суперкомпьютером 6 ч.
Ускоритель SpaceX Falcon 9 совершил вывод спутников Starlink, но не смог сесть на баржу 6 ч.
Huawei и Honor назвали дату и время проведения онлайн-презентаций новинок в Барселоне 6 ч.
Великобритания потратит $1,6 млрд на самый быстрый в мире суперкомпьютер для прогнозирования погоды 8 ч.
Компания Nanoco обвиняет Samsung в нарушении патентов на технологию квантовых точек 8 ч.
Почтовые дроны на Урале дадут старт беспилотной гражданской авиации в России 9 ч.
Глобальная презентация смартфона-флагмана Realme X50 Pro 5G пройдёт в онлайне 10 ч.