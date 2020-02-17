Huawei и Honor назвали дату и время проведения онлайн-презентаций новинок в Барселоне

В связи с отменой выставки MWC 2020 компания Huawei и её бренд Honor назвали дату проведения онлайн-презентаций новинок в Барселоне.

Виртуальная пресс-конференция Huawei пройдёт в понедельник, 24 февраля. Начало мероприятия — в 17:00 мск.

В этот же день планирует провести онлайн-конференцию и бренд Honor. В своём аккаунте в Твиттере бренд сообщил, что виртуальное мероприятие под названием All-Scenario Intelligence Conference начнётся в 20:30 мск. Хотя Honor до этого не объявлял о проведении мероприятия на MWC 2020, похоже, что оно было запланировано, и он просто не успел об этом сообщить из-за отмены выставки.

Согласно пресс-релизу, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через все основные социальные платформы (Facebook, Twitter, YouTube), а также официальный сайт бренда. Сообщается, что Honor представит «свои последние продукты и технологии», но ничего конкретного не упоминается.