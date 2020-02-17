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Билл Гейтс предпочёл Porsche Taycan и рассказал о ключевой проблеме электромобилей

Билл Гейтс тратит немало средств из своего огромного состояния на благотворительность, включая вопросы борьбы с изменением климата и другие экологические инициативы, что, вероятно, объясняет, почему он решил приобрести себе электромобиль (впрочем, пока польза электромобилей неочевидна). Наслаждаясь своим спортивным электрокаром Porsche Taycan, господин Гейтс озвучил самую большую, на его взгляд, проблему электрокаров: их дальность хода.

Один из многих автомобилей Билла Гейстса

Один из многих автомобилей Билла Гейтса

Недавно второй по богатству человек в мире дал интервью известному блогеру Маркесу Браунли (Marques Brownlee, MKBHD). Среди прочего господин Гейтс отметил, что легковые автомобили — одна из наиболее обнадёживающих областей, когда речь заходит о помощи в борьбе с изменением климата. «Многие автомобильные компании довольно быстро идут по пути освоения рынка электромобилей», — пояснил он.

Бывший руководитель Microsoft сообщил, что недавно приобрёл свой первый электромобиль: Porsche Taycan. Стоимость этой высококлассной модели начинается с $186 350 долларов и может легко перейти рубеж в $200 000 с различными дополнениями, однако для человека с состоянием в $100 млрд это ближе к карманным тратам. Автомобиль может разогнаться до скорости 60 км/ч за 2,6 секунды, а пробег на одном заряде варьируется от 390 до 450 км. «Эта машина весьма дорогая, но она очень, очень крутая. Это мой первый электромобиль, и мне он очень нравится», — отметил миллиардер.

Цена на электромобили сегодня может быть основной проблемой для потенциальных покупателей, желающих обзавестись такой машиной. Но Билл Гейтс считает, что другой большой проблемой являются показатели их дальности пробега: «Если вы хотите поехать на дальние расстояния, недостаток зарядных станцией и длительное время подзарядки сильно уступают аналогичным показателям бензиновых автомобилей».

Tesla продолжает улучшать показатели пробега своего семейства электромобилей. Согласно недавнему твиту от исполнительного директора Илона Маск (Elon Musk), последняя обновлённая версия Model S может предложить до 630 км на одном заряде. Модель X, тем временем, отличается показателем в диапазоне 530–565 км. Но за дополнительную дальность езды, как правило, приходится дополнительно платить. А цены и так высоки по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда,
Теги: билл гейтс, porsche, porsche taycan, электромобиль
билл гейтс, porsche, porsche taycan, электромобиль
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