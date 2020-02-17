Ускоритель SpaceX Falcon 9 совершил вывод спутников Starlink, но не смог сесть на баржу

Утром 17 февраля SpaceX успешно запустила очередную партию из 60 спутников Starlink, но первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела их на орбиту, промахнулась при посадке на плавучую платформу. Это — первый такой случай за почти четыре года: последний раз, когда ракета-носитель Falcon 9 не приземлилась на беспилотную баржу SpaceX, был в июне 2016 года.

С тех пор SpaceX потеряла несколько возвращаемых блоков. Компания не смогла приземлить центральный ускоритель тяжёлой ракеты Falcon Heavy два раза из трёх первых запусков. Возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 не попала на посадочную площадку на мысе Канаверал в декабре 2018 года, упав вместо того в море в результате поломки одного из раскладных стабилизаторов. Также в дюжине миссий SpaceX отказалась от возврата первой ступени, расходуя запас топлива для выхода на более высокую орбиту.

Между тем, успешные приземления — залог успеха бизнеса SpaceX. Чем больше ступеней ракеты удаётся восстановить и использовать для будущих полётов, тем больше компания экономит. SpaceX сообщила в Twitter, что ускоритель, задействованный в последней миссии, ранее участвовал в миссиях CRS-17 в мае 2019 года, CRS-18 в июле 2019 года и JCSAT-18/Kacific1 в декабре 2019 года.

Повторное использование ракетных блоков — это способ снизить огромные затраты на доставку в космос. SpaceX не только по-настоящему хороша в повторном использовании ступеней ракеты, но и делает это быстрее, чем когда-либо. Ракета, запущенная в понедельник, в последний раз использовалась всего 72 дня назад, а это означает, что частная космическая компания почти побила рекорд по быстрому возвращению «Шаттла» NASA обратно в космос.

Пока не ясно, что произошло во время попытки приземления в понедельник. Всё, что можно было увидеть в трансляции, — это клубы пара и дыма сбоку от корабля-дрона, из чего следует, что ракета-носитель Falcon 9 села мимо платформы на достаточно большом удалении. «В этот раз мы явно не совершили посадку», — сказала в эфире один из инженеров SpaceX Лорен Лайонс (Lauren Lyons).

Тем не менее, на сегодня ясно, что SpaceX полностью изменила восприятие своих морских приземлений, сделав неудачи случаем, из ряда вон выходящим. Первые попытки компании в 2015 году привели к потере нескольких ракет-носителей в море. А теперь возвращения на воду стали частью обычной рутины SpaceX.