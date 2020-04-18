Видео: Microsoft представила Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077, которая светится в темноте

Недавно мы писали про предстоящий анонс Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 и предполагали, что полноценно консоль будет представлена 20 числа. Но Microsoft и CD Projekt Red решили не ждать и выпустили трейлер ограниченной серии самой мощной консоли текущего поколения в стилистике будущего научно-фантастического ролевого боевика с открытым миром.

Аппаратно речь идёт о приставке Xbox One X с 1-Тбайт накопителем с заметно изменённым внешним обликом и в комплекте с соответствующим контроллером Xbox One. Эта система поступит в продажу в июне этого года (возможно, в поставку будет включён код активации цифровой версии игры после выхода).

Как видно из приведённого трейлера, консоль Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition будет отличаться рисунком, который будет светиться в темноте, синим светодиодом, а также лазерным травлением и специальными панелями. Microsoft не объявила цену, но обычная версия Xbox One X традиционно стоит в районе $399. Впрочем, в настоящее время она продаётся в США за $299 долларов в комплекте с различными играми.

Боевик Cyberpunk 2077 с видом от первого лица должен выйти 17 сентября в версиях для PlayStation 4, Xbox One, ПК и потоковой службы Google Stadia. Раньше игру планировалось выпустить в текущем месяце. После выхода PS5 и Xbox Series X игра, очевидно, заглянет и на консоли следующего поколения, хотя и не сразу.