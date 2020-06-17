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В следующие десять лет в Европе роботы займут более 50 млн рабочих мест

Более 90 млн работающих людей по всей Европе (около 40 % от общего числа трудоспособного населения) в течение следующих десяти лет будут вынуждены освоить новые навыки, чтобы не потерять свои рабочие места. К такому выводу пришли аналитики из компании McKinsey, по мнению которых, продолжающийся процесс повсеместной автоматизации ставит под угрозу 51 млн рабочих мест в регионе.

Авторы исследования считают, что практически всему трудоспособному населению Европы предстоит столкнуться с некоторыми изменениями из-за непрерывного развития технологий и их проникновения во все сферы деятельности человека. Однако повсеместная автоматизация не означает, что миллионы людей непременно останутся без работы, поскольку рост занятости в других секторах в значительной степени компенсирует общую потерю рабочих мест.

Источник также отмечает, что к 2030 году в Европе образуется дефицит кадров, поскольку в регионе может быть недостаточно квалифицированных работников, способных занять места, которые появятся в результате развития технологий. Это особенно актуально для мегаполисов, таких как Лондон или Париж, где будет сосредоточено большое количество вакансий, но слишком мало жителей будут соответствовать требованиям работодателей.

Аналитики отмечают, что повышение квалификации и переподготовка сотрудников в ближайшие годы станут очень важны для многих предприятий в разных отраслевых направлениях. Развитие этой тенденции становится более быстрым из-за пандемии коронавируса. Источник считает, что наибольшему риску автоматизации подвергаются рабочие, являющиеся самыми уязвимыми перед коронавирусной инфекцией. Речь идёт, в первую очередь, о сферах продаж и обслуживания клиентов, предоставления услуг общественного питания и др.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: роботы, автоматизация, прогнозы
роботы, автоматизация, прогнозы
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