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Xiaomi и Apple с треском проиграли Huawei и Samsung по поставкам смартфонов в Россию

Специалисты аналитического центра инвестиционно-промышленного холдинга GS Group провели исследование состояния российского рынка смартфонов по итогам первого квартала 2020 года. Лидерами отечественного рынка смартфонов продолжают оставаться компании Huawei, Samsung, Xiaomi и Apple, суммарная доля которых в отчётном периоде составила 84 %.

Всего за первые три месяца года в Россию импортировали 10,4 млн мобильных телефонов, из которых 6,5 млн единиц являлись смартфонами с розничной стоимостью от 8000 рублей. По сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года объём импортируемых смартфонов снизился на 9 %. Такое падение обусловлено снижением спроса на мобильные телефоны с ценой ниже 8000 рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года спрос на такие устройства снизился на 28 %.

Аналитики отмечают, что рынок смартфонов продолжает насыщаться во всех сегментах. Это приводит к ещё большему усилению позиций лидеров и выдавливанию с рынка других игроков. Ключевые позиции на рынке остаются заняты компаниями Huawei, Samsung, Xiaomi и Apple, которые за первые три месяца поставили в Россию 6,6 млн смартфонов во всех ценовых сегментах. Доля других брендов не превысила 16 % и составила около 1,2 млн устройств в штучном выражении.

Бесспорным лидером российского рынка смартфонов продолжает оставаться компания Huawei (включая бренд Honor). Доля китайского производителя в первом квартале выросла на 13 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 38 % (2,95 млн смартфонов). Южнокорейская компания Samsung занимает вторую позицию с долей рынка в 28 % и 2,2 млн импортированных устройств. Замыкает тройку лидеров Xiaomi, поставки смартфонов которой выросли на 53 % по сравнению с результатом за первые три месяца 2019 года. В общей сложности китайская компания поставила в Россию 0,77 млн мобильных телефонов, что позволило ей занять 10 % рынка. Что касается Apple, то американская компания за первый квартал импортировала в Россию 640 тыс. смартфонов, что на 11 % больше по сравнению с показателем первого квартала прошлого года. Доля компании на рынке в отчётном периоде составила 8 %.

Исследование GS Group показало, что доля принадлежащих китайским компаниям брендов в сегменте смартфонов от 8000 рублей в первом квартале этого года достигла 55 %, тогда как всего три года назад она не превышала 23 %. Отмечается также, что сделанные в начале года некоторыми экспертами прогнозы о том, что из-за пандемии коронавируса поставки смартфонов в Россию прекратятся, не соответствуют действительности.

«Торможение российского рынка смартфонов началось задолго до COVID-2019 по двум причинам: общее падение доходов россиян и застой на рынке смартфонов как таковом, в том числе и в мире. Пандемия не изменит российский рынок. Прогнозы на рост C-брендов как дешевой альтернативы A-брендов не оправдаются. Режим вынужденной самоизоляции увеличит долю онлайн-услуг, поэтому технические требования к смартфонам будут только расти. В результате при общем падении рынка смартфонов по итогам 2020 года на 20 % пострадают в первую очередь именно C-бренды, а лидеры в основном усилят свои позиции» — считает руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, россия, аналитика
смартфоны, россия, аналитика
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