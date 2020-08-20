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Ремейк Demon’s Souls неожиданно получил возрастной рейтинг в Южной Корее и Японии

Анонсированному в июне ремейку Demon’s Souls за авторством Bluepoint Games и SIE Japan Studio присвоили возрастной рейтинг на территории Южной Кореи и Японии. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать.

Согласно информации на сайте южнокорейской рейтинговой комиссии, обновлённая версия культового экшена From Software предназначена для лиц старше 18 лет. В Стране восходящего солнца порог чуть ниже — от 17 лет.

Как правило, игры проходят возрастную классификацию за несколько месяцев до релиза, поэтому информация о получении рейтинга осовремененной Demon’s Souls, у которой сроков выхода нет, быстро взбудоражила фанатов.

Так, поклонники уже проанализировали сроки получения возрастных рейтингов в Южной Корее других проектов Sony Interactive Entertainment: Bloodborne (чуть больше месяца до выхода), Death Stranding (полтора месяца), Ghost of Tsushima (три месяца) и так далее.

Впрочем, само по себе получение рейтинга скорый релиз не гарантирует: анонсированная ещё в 2018 году Project Awakening оценивалась южнокорейскими цензорами дважды (последний раз в феврале 2019-го), а премьеры до сих пор не видно.

Как передаёт Twitter-аккаунт Gematsu, Demon’s Souls — всего лишь вторая игра для PS5, зарегистрированная в Южной Корее: первой была Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, которая должна выйти до конца текущего года.

В ремейке Demon’s Souls обещают «прекрасные эффекты теней и трассировку лучей», а также «воссозданную с нуля» графику. По неподтверждённой информации, в осовремененной версии появятся новые актёры озвучения.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: demon’s souls, from software, bluepoint games, sie japan studio
demon’s souls, from software, bluepoint games, sie japan studio
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