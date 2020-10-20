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Новости Hardware

Метки AirTags дебютируют в ближайшее время в двух типоразмерах

Умные метки AirTags компании Apple могут появиться на рынке «в ближайшее время», сообщил в Твиттере инсайдер L0vetodream. По его словам, метки будут доступны в двух вариантах, различающихся размерами.

Согласно изображениям, обнаруженным во внутренней сборке iOS 13, AirTags представляют собой небольшие круглые белые бирки с логотипом Apple на фронтальной панели. Скорее всего, они будут крепиться к предметам с помощью клея или какого-либо приспособления, например, кольца, как брелок. Их можно будет использовать с различными предметами, например, ключами или кошельком, благодаря чему их можно будет найти при потере с помощью приложения Find My.

Блогер Джон Проссер (Jon Prosser) в прошлом месяце поделился рендерами, основанными, по его словам, на реальном дизайне AirPods. Рендеры представляют собой плоский белый диск без логотипа на лицевой стороне, и с серебристой основой с логотипом Apple с тыла. По словам блогера, метки AirTags «немного больше, чем крышка от бутылки».

Согласно одним данным, AirTags имеют сменную батарею, хотя другие слухи предполагают, что у них будет перезаряжаемая батарея, заряд которой можно будет восполнять от беспроводного зарядного устройства с MagSafe. Тот факт, что по этому поводу ходят противоречивые слухи, может свидетельствовать о том, что Apple тестирует несколько прототипов AirTags, возможно, имеющих разные размеры.

Также сообщается, что AirTags позволяют более точно определять местоположение предмета, чем обычный Bluetooth-трекер для поиска вещей, такой как Tile, поскольку используют технологию Ultra Wideband, предлагающую более точное позиционирование в помещении.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: apple, airtag, метка, трекер
apple, airtag, метка, трекер
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