Искусственный интеллект поможет обрабатывать звонки на одной из станций скорой помощи Москвы

Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова начала применять искусственный интеллект для обработки вызовов. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Система помогает анализировать обращения граждан и определять степень срочности вызова.

Организация получила патент на медицинский комплекс с использованием ИИ. На звонки как и прежде будут отвечать диспетчеры, которые будут задавать вопросы согласно заданному алгоритму. Все данные вносятся в систему, после чего ИИ определяет насколько срочным является вызов — экстренным или неотложным (без угрозы для жизни).

Организация утверждает, что применение ИИ позволит сократить время прибытия к пациенту нужной бригады.

«Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112, и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи. Такого высокого результата удалось добиться благодаря разработке медицинского изобретения, в котором отработаны всевозможные алгоритмы опроса и поводы к вызову», — заявил главврач станции Николай Плавунов.

Это не первый случай применения ИИ в российской медицине. В августе Департамент здравоохранения Москвы начал использовать искусственный интеллект для диагностики рака лёгких.