HMD Global планирует вывести Nokia в лидеры рынка смартфонов в ближайшие годы

В Сеть просочился внутренний документ HMD Global, который раскрывает несколько интересных подробностей о планах компании по развитию бренда Nokia на ближайшее будущее. Если кратко, то планируется сделать бренд снова великим, как это было в нулевые года текущего века.

Большая часть документа посвящена планам по развитию бренда Nokia в будущем. HMD Global рассматривает планы по выходу мобильного бренда в тройку крупнейших производителей смартфонов в ближайшие 3-5 лет. Точная стратегия пока не разработана, однако компания видит перспективы в налаживании более тесных отношений с Google. Это неудивительно, учитывая, что Google и Qualcomm около двух месяцев назад инвестировали в Nokia. Ключевым преимуществом HMD Global является то, что устройства Nokia предлагают пользователям опыт, сходный со смартфонами Pixel, работающими на «голой» ОС Android.

Также упоминается ранее неизвестный смартфон Nokia 10, который может оказаться преемником Nokia 9 PureView. К сожалению, подробностей об устройстве в документе нет, однако упоминается, что обсуждать или передавать информацию о Nokia 10 категорически запрещено.

Кроме того, в документе идёт речь о некоторых принципах, которым должны следовать будущие мероприятия Nokia. К примеру, запрещается сравнивать телефоны Nokia напрямую с телефонами других производителей. В качестве ключевых рынков HMD Global выделила Индию, Китай, Россию, Индонезию, Великобританию, Германию, ЮАР, Мексику и США.