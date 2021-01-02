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Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции

 
Для всего мира это был непростой год, и игровая индустрия исключением не стала. Но пандемия и всеобщий переход на удалённую работу всё же не помешали довести до релиза массу отличных игр. Пришло время подвести черту под ушедшим 2020-м и назвать лучших из лучших — вы сделали свой выбор, и мы тоже
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Пандемия встряхнула привычный жизненный уклад, а игры в 2020 году стали ещё более востребованными, чем прежде. Когда поездки отложены, кинотеатры и другие общественные места закрыты, а личное общение сведено к минимуму, интерактивные развлечения для многих стали отдушиной номер один, что выразилось в ощутимом росте рынка. Но давайте сейчас не будем о скучных цифрах продаж — лучше подведём итоги читательского голосования, которое мы устроили под занавес уходящего года.

#Выбор читателей

Опрос начался 16 декабря и продлился ровно неделю. В списке было 52 проекта, но в первый же день Cyberpunk 2077 захватила лидерство! Ни различные баги, ни проблемы с версиями для консолей прошлого поколения и вся остальная чехарда — кажется, вообще ничто из окружавшей игру шумихи не помешало многим ею насладиться. Однако через пару дней после начала голосования, когда могло показаться, что всё уже решено, у ролевого экшена CD Projekt RED появился достойный соперник…

Вызвавшая бесчисленные споры и возмущение The Last of Us Part II стала быстро набирать сторонников и вплотную приблизилась к Cybeprunk 2077, а когда голосование перешагнуло экватор, обошла её и принялась наращивать отрыв.


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В горниле битвы двух игр, породивших больше всего шумихи и полярных мнений в этом году, лучшей по версии читателей 3DNews стала The Last of Us Part II. В нашей рецензии Алексей Лихачёв назвал работу Naughty Dog «историей, о которой будут говорить годами» и, похоже, не ошибся. По крайней мере, вы, уважаемые читатели, действительно её не забыли!

Помимо борьбы за лидерство, в читательском голосовании есть и другие интересные моменты. К примеру, Microsoft Flight Simulator прочно заняла пятое место — для хардкорного авиасима это действительно отличное достижение. Радует, что такие нишевые вещи находят отклик у большого количества людей. В чём, конечно, есть и заслуга Xbox Game Pass для ПК — благодаря появлению MSFS в библиотеке подписного сервиса намного больше пользователей смогло попробовать себя в роли виртуальных пилотов, чем если бы игра была доступна только за твёрдые $60. Без сомнения, виртуальные небеса в исполнении Asobo Studio ждёт долгое и счастливое будущее.

Не менее примечательно и наличие в топ-6 сразу двух Half-Life. Из Alyx и Black Mesa при всём желании не удаётся сложить заветную цифру 3, но каждая из них достигла своей цели. Первая показала, что широкий интерес к VR имеется, нужно лишь подкрепить его достойными играми, а вторая продемонстрировала силу энтузиастов, способных превратить идею фанатского ремейка первой Half-Life в действительно качественный и законченный продукт, за который не стыдно просить денег. 

О десятке лучших игр 2020 года по мнению читателей 3DNews — в этом специальном выпуске Gamesblender.

#Выбор редакции

В нашем коллективе The Last of Us Part II тоже завоевала немало поклонников и навязала жаркий бой другому претенденту на первое место. Только в редакционном топе Элли пришлось сражаться не с усеянным имплантами наёмником из далёкого будущего, а с обитателем пылающих глубин подземного царства.


Александр Бабулин

  1. Kentucky Route Zero
  2. Hades
  3. Spiritfarer
  4. Wide Ocean Big Jacket
  5. Alba: A Wildlife Adventure

Иван Бышонков

  1. Streets of Rage 4
  2. Death Stranding (PC)
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Final Fantasy VII Remake
  5. Beautiful Desolation

Алексей Лихачёв

  1. The Last of Us Part II
  2. Assassin's Creed Valhalla
  3. Hades
  4. Spiritfarer
  5. Yakuza: Like a Dragon

Евгений Миркин

  1. Half-Life: Alyx
  2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  3. Battletoads
  4. Ori and the Will of the Wisps
  5. Tetris Effect Connected

Михаил Пономарев

  1. Cyberpunk 2077
  2. Hades
  3. Microsoft Flight Simulator
  4. Deep Rock Galactic
  5. Nioh 2

Дмитрий Рудь

  1. Persona 5 Royal
  2. The Last of Us Part II
  3. Yakuza: Like a Dragon
  4. DOOM Eternal
  5. Hades

Владимир Саенко

  1. Ori and the Will of the Wisps
  2. Ghost of Tsushima
  3. Desperados III
  4. The Last of Us Part II
  5. Crusader Kings III

Артём Терехов

  1. Hades
  2. Cyberpunk 2077
  3. DOOM Eternal
  4. Streets of Rage 4
  5. Assassin’s Creed Valhalla

Денис Щенников

  1. The Last of Us Part II
  2. Ori and the Will of the Wisps
  3. Cyberpunk 2077
  4. Assassin's Creed Valhalla
  5. Inmost

Подсчёт производился так же, как в прошлые годы нашего голосования: за первое место в личном топе присуждается пять баллов, за второе — четыре и так далее, а затем баллы суммируются.

Hades 17 баллов
The Last of Us Part II 16 баллов
Cyberpunk 2077 12 баллов
Ori and the Will of the Wisps 11 баллов
Assassin’s Creed Valhalla 7 баллов
Streets of Rage 4 7 баллов
Doom Eternal 5 баллов
Half-Life: Alyx 5 баллов
Kentucky Route Zero 5 баллов
Persona 5 Royal 5 баллов
Spiritfarer 5 баллов
Death Stranding (PC) 4 балла
Ghost of Tsushima 4 балла
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4 балла
Animal Crossing: New Horizons 3 балла
Battletoads 3 балла
Desperados III 3 балла
Microsoft Flight Simulator 3 балла
Deep Rock Galactic 2 балла
Final Fantasy VII Remake 2 балла
Wide Ocean Big Jacket 2 балла
Alba: A Wildlife Adventure 1 балл
Beautiful Desolation 1 балл
Inmost 1 балл
Nioh 2 1 балл
Tetris Effect Connected 1 балл

Игрой года по версии редакции 3DNews.ru становится Hades! За последнее десятилетие мы привыкли рассчитывать на Supergiant Games как на создателя действительно классных произведений — чудесные Bastion, Transistor и Pyre к этому приучили. Но с Hades все с самого начала было непонятно: сделка с Харо… в смысле, с Epic Games, почти два года в Тартаре раннего доступа, чего прежде за американской студией не водилось.

Но Hades вышла и показала, как надо делать первоклассные сюжетоориентированные роглайки. Прелесть в том, что никто этого не просил и даже не думал, что так можно. Как оказалось, сочетание увлекательного нарратива и густой атмосферы с отточенными игровыми механиками «рогалика» рождает невероятно крепкий сплав, достойный лучших изделий самого Гефеста. Мы уже говорили это в рецензии и теперь повторимся — Олимп взят!

 
 
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Теги: итоги, итоги 2020, игры
итоги, итоги 2020, игры
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