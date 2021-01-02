|
Опрос
|
Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции
⇣ Содержание
Пандемия встряхнула привычный жизненный уклад, а игры в 2020 году стали ещё более востребованными, чем прежде. Когда поездки отложены, кинотеатры и другие общественные места закрыты, а личное общение сведено к минимуму, интерактивные развлечения для многих стали отдушиной номер один, что выразилось в ощутимом росте рынка. Но давайте сейчас не будем о скучных цифрах продаж — лучше подведём итоги читательского голосования, которое мы устроили под занавес уходящего года.
⇡#Выбор читателей
Опрос начался 16 декабря и продлился ровно неделю. В списке было 52 проекта, но в первый же день Cyberpunk 2077 захватила лидерство! Ни различные баги, ни проблемы с версиями для консолей прошлого поколения и вся остальная чехарда — кажется, вообще ничто из окружавшей игру шумихи не помешало многим ею насладиться. Однако через пару дней после начала голосования, когда могло показаться, что всё уже решено, у ролевого экшена CD Projekt RED появился достойный соперник…
Вызвавшая бесчисленные споры и возмущение The Last of Us Part II стала быстро набирать сторонников и вплотную приблизилась к Cybeprunk 2077, а когда голосование перешагнуло экватор, обошла её и принялась наращивать отрыв.
Опрос загружается...
В горниле битвы двух игр, породивших больше всего шумихи и полярных мнений в этом году, лучшей по версии читателей 3DNews стала The Last of Us Part II. В нашей рецензии Алексей Лихачёв назвал работу Naughty Dog «историей, о которой будут говорить годами» и, похоже, не ошибся. По крайней мере, вы, уважаемые читатели, действительно её не забыли!
Помимо борьбы за лидерство, в читательском голосовании есть и другие интересные моменты. К примеру, Microsoft Flight Simulator прочно заняла пятое место — для хардкорного авиасима это действительно отличное достижение. Радует, что такие нишевые вещи находят отклик у большого количества людей. В чём, конечно, есть и заслуга Xbox Game Pass для ПК — благодаря появлению MSFS в библиотеке подписного сервиса намного больше пользователей смогло попробовать себя в роли виртуальных пилотов, чем если бы игра была доступна только за твёрдые $60. Без сомнения, виртуальные небеса в исполнении Asobo Studio ждёт долгое и счастливое будущее.
Не менее примечательно и наличие в топ-6 сразу двух Half-Life. Из Alyx и Black Mesa при всём желании не удаётся сложить заветную цифру 3, но каждая из них достигла своей цели. Первая показала, что широкий интерес к VR имеется, нужно лишь подкрепить его достойными играми, а вторая продемонстрировала силу энтузиастов, способных превратить идею фанатского ремейка первой Half-Life в действительно качественный и законченный продукт, за который не стыдно просить денег.
О десятке лучших игр 2020 года по мнению читателей 3DNews — в этом специальном выпуске Gamesblender.
⇡#Выбор редакции
В нашем коллективе The Last of Us Part II тоже завоевала немало поклонников и навязала жаркий бой другому претенденту на первое место. Только в редакционном топе Элли пришлось сражаться не с усеянным имплантами наёмником из далёкого будущего, а с обитателем пылающих глубин подземного царства.
Подсчёт производился так же, как в прошлые годы нашего голосования: за первое место в личном топе присуждается пять баллов, за второе — четыре и так далее, а затем баллы суммируются.
Игрой года по версии редакции 3DNews.ru становится Hades! За последнее десятилетие мы привыкли рассчитывать на Supergiant Games как на создателя действительно классных произведений — чудесные Bastion, Transistor и Pyre к этому приучили. Но с Hades все с самого начала было непонятно: сделка с Харо… в смысле, с Epic Games, почти два года в Тартаре раннего доступа, чего прежде за американской студией не водилось.
Но Hades вышла и показала, как надо делать первоклассные сюжетоориентированные роглайки. Прелесть в том, что никто этого не просил и даже не думал, что так можно. Как оказалось, сочетание увлекательного нарратива и густой атмосферы с отточенными игровыми механиками «рогалика» рождает невероятно крепкий сплав, достойный лучших изделий самого Гефеста. Мы уже говорили это в рецензии и теперь повторимся — Олимп взят!
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Самые обсуждаемые публикации
Все комментарии премодерируются.