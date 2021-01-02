Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции

Пандемия встряхнула привычный жизненный уклад, а игры в 2020 году стали ещё более востребованными, чем прежде. Когда поездки отложены, кинотеатры и другие общественные места закрыты, а личное общение сведено к минимуму, интерактивные развлечения для многих стали отдушиной номер один, что выразилось в ощутимом росте рынка. Но давайте сейчас не будем о скучных цифрах продаж — лучше подведём итоги читательского голосования, которое мы устроили под занавес уходящего года.

Опрос начался 16 декабря и продлился ровно неделю. В списке было 52 проекта, но в первый же день Cyberpunk 2077 захватила лидерство! Ни различные баги, ни проблемы с версиями для консолей прошлого поколения и вся остальная чехарда — кажется, вообще ничто из окружавшей игру шумихи не помешало многим ею насладиться. Однако через пару дней после начала голосования, когда могло показаться, что всё уже решено, у ролевого экшена CD Projekt RED появился достойный соперник…

Вызвавшая бесчисленные споры и возмущение The Last of Us Part II стала быстро набирать сторонников и вплотную приблизилась к Cybeprunk 2077, а когда голосование перешагнуло экватор, обошла её и принялась наращивать отрыв.



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В горниле битвы двух игр, породивших больше всего шумихи и полярных мнений в этом году, лучшей по версии читателей 3DNews стала The Last of Us Part II. В нашей рецензии Алексей Лихачёв назвал работу Naughty Dog «историей, о которой будут говорить годами» и, похоже, не ошибся. По крайней мере, вы, уважаемые читатели, действительно её не забыли!

Помимо борьбы за лидерство, в читательском голосовании есть и другие интересные моменты. К примеру, Microsoft Flight Simulator прочно заняла пятое место — для хардкорного авиасима это действительно отличное достижение. Радует, что такие нишевые вещи находят отклик у большого количества людей. В чём, конечно, есть и заслуга Xbox Game Pass для ПК — благодаря появлению MSFS в библиотеке подписного сервиса намного больше пользователей смогло попробовать себя в роли виртуальных пилотов, чем если бы игра была доступна только за твёрдые $60. Без сомнения, виртуальные небеса в исполнении Asobo Studio ждёт долгое и счастливое будущее.

Не менее примечательно и наличие в топ-6 сразу двух Half-Life. Из Alyx и Black Mesa при всём желании не удаётся сложить заветную цифру 3, но каждая из них достигла своей цели. Первая показала, что широкий интерес к VR имеется, нужно лишь подкрепить его достойными играми, а вторая продемонстрировала силу энтузиастов, способных превратить идею фанатского ремейка первой Half-Life в действительно качественный и законченный продукт, за который не стыдно просить денег.

О десятке лучших игр 2020 года по мнению читателей 3DNews — в этом специальном выпуске Gamesblender.

В нашем коллективе The Last of Us Part II тоже завоевала немало поклонников и навязала жаркий бой другому претенденту на первое место. Только в редакционном топе Элли пришлось сражаться не с усеянным имплантами наёмником из далёкого будущего, а с обитателем пылающих глубин подземного царства.



Александр Бабулин Kentucky Route Zero Hades Spiritfarer Wide Ocean Big Jacket Alba: A Wildlife Adventure

Иван Бышонков Streets of Rage 4 Death Stranding (PC) Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy VII Remake Beautiful Desolation

Алексей Лихачёв The Last of Us Part II Assassin's Creed Valhalla Hades Spiritfarer Yakuza: Like a Dragon

Евгений Миркин Half-Life: Alyx Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battletoads Ori and the Will of the Wisps Tetris Effect Connected Михаил Пономарев Cyberpunk 2077 Hades Microsoft Flight Simulator Deep Rock Galactic Nioh 2 Дмитрий Рудь Persona 5 Royal The Last of Us Part II Yakuza: Like a Dragon DOOM Eternal Hades

Владимир Саенко Ori and the Will of the Wisps Ghost of Tsushima Desperados III The Last of Us Part II Crusader Kings III

Артём Терехов Hades Cyberpunk 2077 DOOM Eternal Streets of Rage 4 Assassin’s Creed Valhalla

Денис Щенников The Last of Us Part II Ori and the Will of the Wisps Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Valhalla Inmost

Подсчёт производился так же, как в прошлые годы нашего голосования: за первое место в личном топе присуждается пять баллов, за второе — четыре и так далее, а затем баллы суммируются.

Игрой года по версии редакции 3DNews.ru становится Hades! За последнее десятилетие мы привыкли рассчитывать на Supergiant Games как на создателя действительно классных произведений — чудесные Bastion, Transistor и Pyre к этому приучили. Но с Hades все с самого начала было непонятно: сделка с Харо… в смысле, с Epic Games, почти два года в Тартаре раннего доступа, чего прежде за американской студией не водилось.

Но Hades вышла и показала, как надо делать первоклассные сюжетоориентированные роглайки. Прелесть в том, что никто этого не просил и даже не думал, что так можно. Как оказалось, сочетание увлекательного нарратива и густой атмосферы с отточенными игровыми механиками «рогалика» рождает невероятно крепкий сплав, достойный лучших изделий самого Гефеста. Мы уже говорили это в рецензии и теперь повторимся — Олимп взят!