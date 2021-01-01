Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений

Как сообщило издание Bloomberg, компания Huawei убрала игры Tencent вроде Arena of Valor из своего магазина приложений. Это вызвано изменениями во взаимодействии компаний, на которые первой пошла Tencent. Huawei доминирует на китайском рынке смартфонов: на её долю в прошлом квартале пришлось 43 % поставок аппаратов.

В то же время Tencent владеет компаниями, стоящими за League of Legends и Clash of Clans, а также занимается дистрибуцией китайских версий известных игр вроде PUBG и Monster Hunter: World. Таким образом, спор между компаниями обещает затронуть множество мобильных игроков в Китае.

Huawei сообщила Bloomberg, что её юридический отдел рекомендовал пойти на данное решение ввиду того, что Tencent просила прекратить сотрудничество. Tencent, тем временем, заявила, что соглашение между компаниями истекло до того, как могло быть заключено новое. Все игры Tencent исчезли из китайского магазина приложений Huawei утром 1 января.

Пользователи мобильных устройств в Китае в последнее время стали свидетелями исчезновения многих игр по разным причинам. Например, Apple недавно удалила 39 тысяч игр из своего китайского App Store, потому что у них не было ISBN (международного стандартного книжного номера) от правительства Китая. Многие западные игры затронуты, включая Assassin’s Creed Identity и NBA 2K20 — в результате зачистки осталось только 74 из 1500 наиболее популярных платных игр.

Как обычно в подобных случаях, в конечном счёте страдают пользователи. «Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию и ведём переговоры с платформой мобильных игр Huawei для решения проблемы и надеемся возобновить наши услуги в ближайшее время», — отметила Tencent в своём заявлении.