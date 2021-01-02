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Не стоит ожидать скорого выхода первого бесплатного DLC для Cyberpunk 2077

Несмотря на все проблемы и скандалы, Cyberpunk 2077 за 10 дней продалась тиражом 13 млн копий. Издатель CD Projekt всё ещё активно исправляет проблемы, подмоченную репутацию, а также разбирается с судебным иском инвесторов. Поэтому вряд ли стоит ждать скорого выхода бесплатного дополнения, которое обещано в начале 2021 года.

«Бесплатное дополнение расскажет новую историю о Найт-Сити в начале 2021 года. Скоро сообщим вам подробности!»,информирует официальная страница. Её недавно обнаружили игроки на сайте игры. Однако важно отметить, что обещание скорого выпуска, скорее всего, уже устарело. Как указывает Engadget, «машина времени» ресурса Internet Archive показывает, что страница появилась в Сети ещё в день запуска игры, до того, как начались проблемы и до того, как CD Projekt провела экстренную конференцию 15 декабря, чтобы обсудить, как компании следует реагировать на происходящее.

Во время той конференции (стенограмма имеется в формате PDF) президент и соисполнительный директор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kiciński) сказал инвесторам, что слишком рано говорить о том, когда компания сможет выпустить первые DLC. В частности, его спросили: «Как вы оцениваете способность команды предложить пару DLC в следующем году и, конечно, мультиплеер в 2022 году?». Ранее CD Projekt уже заявила, что многопользовательский режим не появится в игре в 2021 году.

Полный ответ звучал в декабре так: «Если честно, пока рано судить. В настоящий момент, пожалуйста, позвольте нам разобраться с текущей ситуацией, после чего можно будет делать новые прикидки — всё это ещё впереди. Пока сказать сложно &mdash сейчас мы сосредоточены на улучшении Cyberpunk 2077. Поговорим об этом в начале следующего года».

Пока же игроки ожидают выхода двух крупных заплаток для игры в январе и феврале соответственно, которые компания пообещала представить в своём сообщении с извинениями от 13 декабря. Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, Xbox One, в потоковых службах GeForce Now и Google Stadia, а также на PS5, Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости. Рано или поздно Cyberpunk 2077 должна получить целый ряд бесплатных небольших DLC и минимум два крупных DLC на манер «Каменных сердец» и «Крови и вино» для The Witcher 3: Wild Hunt.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: cd projekt red, dlc, cyberpunk 2077, rpg, шутер
cd projekt red, dlc, cyberpunk 2077, rpg, шутер
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