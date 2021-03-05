Китай обозначил приоритетные направления развития на следующую пятилетку

В последние дни повышенное внимание уделялось намерениям Китая стать передовой технологической державой, но страна не собирается в этом смысле ограничиваться полупроводниковой сферой. Искусственный интеллект, квантовые вычисления, освоение космоса и морских глубин, медицина и биотехнологии — вот лишь часть отраслей, которые для КНР станут приоритетными в развитии на ближайшие пять лет.

Об итогах сегодняшнего заседания Национального народного конгресса рассказало агентство Reuters. Во-первых, в этой пятилетке КНР намеревается ежегодно увеличивать расходы на фундаментальные исследования и разработки в среднем на 7 %. В текущем году, например, профильная статья расходов бюджета будет увеличена на 10,6 %. Во-вторых, были обозначены приоритетные направления развития на пятилетку: искусственный интеллект нового поколения, квантовые вычисления, изучение головного мозга, полупроводники, генетические исследования и биотехнология, клиническая медицина и здравоохранение, освоение дальнего космоса, морских глубин и полярных территорий.

Правительство КНР будет финансировать создание лабораторий, занимающихся разработкой в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Власти также призвали фондовые площадки облегчить доступ к рынку капитала для компаний технологического сектора, увеличив их удельный вес в профильных фондовых индексах. Зарубежным компаниям будет оказываться содействие в создании исследовательских центров в Китае, а также организации совместных исследований с китайскими учёными. Развитие сетей 5G тоже отнесено к числу приоритетных направлений — к концу пятилетки они должны покрыть 56 % территории страны. Особое внимание будет уделяться развитию электротранспорта.