3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиКитай обозначил приоритетные направления...
Новости Hardware

Китай обозначил приоритетные направления развития на следующую пятилетку

В последние дни повышенное внимание уделялось намерениям Китая стать передовой технологической державой, но страна не собирается в этом смысле ограничиваться полупроводниковой сферой. Искусственный интеллект, квантовые вычисления, освоение космоса и морских глубин, медицина и биотехнологии — вот лишь часть отраслей, которые для КНР станут приоритетными в развитии на ближайшие пять лет.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Об итогах сегодняшнего заседания Национального народного конгресса рассказало агентство Reuters. Во-первых, в этой пятилетке КНР намеревается ежегодно увеличивать расходы на фундаментальные исследования и разработки в среднем на 7 %. В текущем году, например, профильная статья расходов бюджета будет увеличена на 10,6 %. Во-вторых, были обозначены приоритетные направления развития на пятилетку: искусственный интеллект нового поколения, квантовые вычисления, изучение головного мозга, полупроводники, генетические исследования и биотехнология, клиническая медицина и здравоохранение, освоение дальнего космоса, морских глубин и полярных территорий.

Правительство КНР будет финансировать создание лабораторий, занимающихся разработкой в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Власти также призвали фондовые площадки облегчить доступ к рынку капитала для компаний технологического сектора, увеличив их удельный вес в профильных фондовых индексах. Зарубежным компаниям будет оказываться содействие в создании исследовательских центров в Китае, а также организации совместных исследований с китайскими учёными. Развитие сетей 5G тоже отнесено к числу приоритетных направлений — к концу пятилетки они должны покрыть 56 % территории страны. Особое внимание будет уделяться развитию электротранспорта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай создаст новую ракету для недорогих массовых запусков малогабаритных спутников
Тайваньские власти заявили, что не боятся конкуренции с Китаем в полупроводниковой отрасли
Китай приложит усилия к созданию собственных средств разработки и производства полупроводниковых компонентов
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется
Китайский контрактный производитель 7-нм чипов HSMC уволит всех сотрудников, так и не начав работу
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: китай, кнр, развитие, планы, искусственный интеллект
китай, кнр, развитие, планы, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 223
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 194
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 177
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 166

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Огромный астероид Апофис сегодня приблизится к Земле
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
Porsche представила пару невероятно дорогих электрических велосипедов
Microsoft обновила многие системные значки в Windows 10
Microsoft выплатила эксперту $50 тысяч за обнаруженную уязвимость в веб-сервисах компании 16 мин.
Okta приобрела платформу для управления идентификацией Auth0 за $6,5 млрд 2 ч.
Создатели TikTok начали разработку собственного аналога Clubhouse 2 ч.
Слухи: в Elden Ring появятся классы, редактор персонажей и онлайн-функции из серии Souls 2 ч.
Роскомнадзор намерен обязать соцсети устанавливать счётчики посещаемости 2 ч.
Видео: 25 минут отстрела ксеноморфов в геймплейной демонстрации кооперативного шутера Aliens: Fireteam 3 ч.
Разработчики Outriders рассказали об успехах демоверсии и ближайших патчах для неё 4 ч.
К релизу на новых консолях продажи хардкорного ролевого боевика Mortal Shell превысили 500 тыс. копий 4 ч.
Приключенческая головоломка Ever Forward доберётся до консолей к концу июня 4 ч.
Перезапуск Artifact отменён — игра перестанет получать обновления, зато стала полностью бесплатной 4 ч.
Представлен кулер Thermalright HR-02 Plus со 140-мм вентилятором с подсветкой 43 мин.
Впервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизни 2 ч.
Samsung готовит Galaxy A22 — свой самый доступный смартфон с 5G 2 ч.
Нехватка чипов ударила по поставкам флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 2 ч.
Поставщики оборудования для SMIC столкнулись с трудностями при получении экспортных лицензий США 3 ч.
Realme оборудует смартфон GT Neo флагманским процессором MediaTek 3 ч.
Продажи смарт-часов в 2020 году практически не выросли 3 ч.
SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах 4 ч.
Canalys: мировой рынок ПК продолжит рост, несмотря на дефицит компонентов 4 ч.
Подержанное оборудование для производства чипов пользуется ажиотажным спросом 4 ч.