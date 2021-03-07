Видео: Xiaomi разобрала Redmi Note 10 Pro

Компания Xiaomi на днях представила свои смартфоны Redmi Note 10 Pro. А теперь на своём официальном канале опубликовала видео с демонстрацией разборки и внутренних компонентов этого любопытного смартфона.

Эксперты разобрали международную версию Redmi Note 10 Pro (в Индии та же модель будет продаваться под названием Redmi Note 10 Pro Max). Стоимость смартфона Redmi Note 10 Pro стартует с $279, а продажи, как ожидается, начнутся в текущем месяце.

Xiaomi обратила внимание на все основные компоненты Redmi Note 10 Pro: 6,67-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц, четырёхъядерную камеру с 108-Мп основным модулем, 16-Мп фронтальную камеру, 8-ядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 732G, оперативную память LPDDR4X, стереофонические динамики, инфракрасный порт, аудиоразъем 3,5 мм, порт USB Type-C, лоток с возможностью одновременного использования двух SIM-карт и карты памяти, а также боковой сканер отпечатков пальцев.

Среди прочих особенностей устройства можно обратить внимание на защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, 16-Мп фронтальную камеру в круговом вырезе; адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5; ёмкий аккумулятор на 5020 мА·ч с поддержкой 33-ваттной скоростной зарядки. На смартфон установлена операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12. Аппарат получил три модификации: 6/64 Гбайт, 6/128 Гбайт и 8/128 Гбайт.