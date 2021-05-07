3DNewsНовости SoftwareОперационные системыНовый драйвер AMD стал вызывать проблемы...
Новости Software

Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10

По сообщениям сетевых источников, выпущенный недавно драйвер AMD SCSI Adapter 9.3.0.221 для Windows 10 в ряде случаев вызывает проблемы с загрузкой операционной системы. Жалобы пользователей на возникшие трудности после его установки появились на порталах поддержки AMD и Microsoft, а также в разных сетевых сообществах.

Изображение: Shutterstock

Изображение: Shutterstock

Упомянутый драйвер несколько дней назад начал распространяться через «Центр обновлений Windows» и стал доступен не только участникам инсайдерской программы Microsoft, но и рядовым пользователям программной платформы. Оказалось, что при определённых конфигурациях системы установка этого драйвера приводит к проблемам с загрузкой ОС. Причина возникновения проблемы неизвестна, но, судя по пользовательским сообщениям, чаще всего она возникает на компьютерах с материнскими платами Gigabyte Aorus на базе чипсета X570.

В своих сообщениях пользователи говорят о том, что после установки упомянутого обновления и последующей перезагрузки компьютера, операционная система попросту перестаёт загружаться, а на экране появляется ошибка, сообщающая о недоступности загрузочного диска. Неясно, насколько данная проблема масштабна, но, если количество жалоб будет продолжать расти, Microsoft придётся признать её наличие и выпустить соответствующее исправление. На данный момент единственный вариант восстановления загрузки сводится к откату операционной системы и последующему отказу от установки проблемного обновления.

Реклама
Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft отказалась от выпуска Windows 10X и будет улучшать обычную Windows 10, если слухи верны
Microsoft избавится от старых системных значков в Windows 10
Microsoft Defender начал создавать тысячи ненужных файлов на загрузочном диске, но исправление уже создано
В Windows 10 21H2 функция Aero Shake будет отключена по умолчанию
Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10
Xiaomi представит MIUI 13 уже в следующем месяце, если слухи верны
Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, amd, драйвер, баг
windows 10, amd, драйвер, баг
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 199
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 127
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 111
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 94

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Итальянский астрофизик сфотографировал падающую китайскую ракету с расстояния 700 км
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер, который поможет раскрыть множество загадок физики
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 8 ч.
AWS анонсировала доступность Amazon DevOps Guru 9 ч.
Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10 10 ч.
PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем» 10 ч.
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment 11 ч.
Microsoft отказалась от выпуска Windows 10X и будет улучшать обычную Windows 10, если слухи верны 12 ч.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 13 ч.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 13 ч.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 14 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 15 ч.
Сертификация говорит о скором выходе смартфона Realme Narzo 30 4G с чипом Helio G95 3 мин.
Началась подготовка к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-17» 29 мин.
Проектор BenQ TK700STi 4K HDR ориентирован на любителей игр 30 мин.
За год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров сразу на 75 % 38 мин.
OneWeb и Hughes Network обеспечат связью объекты ВВС США в Арктике 2 ч.
Расширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найден 5 ч.
NASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на Марсе 7 ч.
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване 7 ч.
Характеристики флагманского ASUS ZenFone 8 раскрыты в преддверии анонса 8 ч.
Intel представила процессоры Xeon W-1300 – Rocket Lake для рабочих станций 8 ч.