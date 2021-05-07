Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10

По сообщениям сетевых источников, выпущенный недавно драйвер AMD SCSI Adapter 9.3.0.221 для Windows 10 в ряде случаев вызывает проблемы с загрузкой операционной системы. Жалобы пользователей на возникшие трудности после его установки появились на порталах поддержки AMD и Microsoft, а также в разных сетевых сообществах.

Упомянутый драйвер несколько дней назад начал распространяться через «Центр обновлений Windows» и стал доступен не только участникам инсайдерской программы Microsoft, но и рядовым пользователям программной платформы. Оказалось, что при определённых конфигурациях системы установка этого драйвера приводит к проблемам с загрузкой ОС. Причина возникновения проблемы неизвестна, но, судя по пользовательским сообщениям, чаще всего она возникает на компьютерах с материнскими платами Gigabyte Aorus на базе чипсета X570.

В своих сообщениях пользователи говорят о том, что после установки упомянутого обновления и последующей перезагрузки компьютера, операционная система попросту перестаёт загружаться, а на экране появляется ошибка, сообщающая о недоступности загрузочного диска. Неясно, насколько данная проблема масштабна, но, если количество жалоб будет продолжать расти, Microsoft придётся признать её наличие и выпустить соответствующее исправление. На данный момент единственный вариант восстановления загрузки сводится к откату операционной системы и последующему отказу от установки проблемного обновления.