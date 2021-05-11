Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Battlesector получила точную дату выхода — 15 июля

Издательство Slitherine на своём официальном сайте объявило точную дату выхода пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Battlesector от студии Black Lab Games (Battlestar Galactica Deadlock).

Напомним, релиз Warhammer 40,000: Battlesector намечался сперва на PC (май текущего года), а затем на PlayStation 4 и Xbox One (лето). В действительности же планы пришлось немного изменить.

Как стало известно, отныне Warhammer 40,000: Battlesector планируется к выходу 15 июля текущего года одновременно на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) и перечисленных консолях прошедшего поколения.

Предзаказы Warhammer 40,000: Battlesector пока стартовали только на PC (в GOG до 13 мая дарят копию Master of Magic):

GOG — 649 рублей (725 рублей без учёта 10-процентной скидки);

Steam — 652 рубля (725 рублей);

Epic Games Store — 809 рублей (899 рублей).

Игрокам в Warhammer 40,000: Battlesector предстоит взять на себя командование космодесантниками из легиона Кровавых Ангелов и провести их через «захватывающую и грандиозную кампанию» на 20 миссий.

В рамках сюжета игроки будут исследовать последствия Опустошения Ваала и помогать сержанту Карлеону с союзниками очистить Ваал Секундус от нашествия тиранидов и сохранить честь благородных Кровавых Ангелов.

Помимо прочего, разработчики обещают «динамичный и брутальный» игровой процесс, режим столкновений с настройкой своей армии, а также асинхронный мультиплеер и режим поочерёдной игры за одним компьютером.