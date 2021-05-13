Видео: журналисты показали почти полчаса игрового процесса ПК-версии Days Gone в 4K

Портал GameSpot в честь скорого выхода ПК-версии байкерского зомби-экшена Days Gone опубликовал на своём YouTube-канале почти полчаса игрового процесса из предстоящего релиза.

Обнародованный ролик длится чуть больше 29 минут и демонстрирует продолжительные отрывки прохождения из нескольких первых миссий, заканчивающихся на квесте «Тяга к смерти».

Какие настройки графики из доступных установлены в Days Gone у GameSpot, журналисты не уточняют, однако геймплейное видео работает в разрешении 4K и при 60 кадрах/с.

Стоит отметить, что для демонстрации использовалась сборка, по характеристикам значительно превышающая системные требования: процессор Intel Core i9-9900K, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и 32 Гбайт оперативной памяти.

Для сравнения: в рекомендуемой конфигурации для игры в Days Gone на ПК значатся Intel Core i7-4770K с 3,5 ГГц, NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт и вдвое меньше оперативной памяти — 16 Гбайт.

Ранее сообщалось, что в ПК-версии Days Gone не будет реализована технология трассировки лучей и кроссплатформенных сохранений, а вот интеллектуальное масштабирование NVIDIA DLSS в игре появиться может.

Days Gone поступит в продажу для ПК (Steam, Epic Games Store) уже 18 мая текущего года — спустя чуть больше двух лет после премьеры проекта на PlayStation 4. В рамках обратной совместимости экшен также доступен на PlayStation 5.