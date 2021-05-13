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Власти Гонконга выразили готовность расширить тестирование цифрового юаня

Народный банк Китая выступил одним из пионеров тестирования цифровой национальной валюты, и внутренним рынком эксперименты не ограничились. Первая фаза тестов с привлечением монетарных властей Гонконга завершилась успешно, и теперь последние выражают готовность расширить эксперимент.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Управление денежного обращения Гонконга, которое фактически выполняет функции центрального банка этого специального административного района Китая, приступило к обсуждению дальнейших действий с Народным банком Китая. Представители Гонконга выразили готовность расширить тестирование цифрового юаня в сфере трансграничных платежей.

По мнению экспертов, заинтересованность Гонконга в переходе на расчёты в цифровом юане можно объяснить стремлением снизить расходы на трансграничные платежи при торговле с КНР. В прошлом году такие издержки варьировались от $20 до $40 млрд, что соответствует примерно 11 % внутреннего валового продукта Гонконга. Если переход на расчёты в цифровом юане позволит сократить хотя бы часть этих расходов, то он будет выгоден властям региона.

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Рубрики: Новости Software, Учет финансов,
Теги: гонконг, цифровой юань, криптовалюты, китай
гонконг, цифровой юань, криптовалюты, китай
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