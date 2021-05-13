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Создатель Minecraft трудится над новой игрой, но разрабатывает её «в первую очередь для себя»

Создатель Minecraft Маркус Перссон (Markus Persson), также известный как Notch, в личном микроблоге объявил о разработке новой игры. Однако он сразу предупредил, что создаёт её в первую очередь для себя, поэтому не собирается соответствовать ожиданиям аудитории.

Маркус Перссон

Маркус Перссон

Заявление Маркуса Перссона гласит: «Я буквально работаю над видеоигрой! Я гарантирую, что это не то, о чём вы подумали. Кроме того, поскольку она частично вдохновлена другим проектом, я предложил [его разработчикам] воспользоваться этой идеей, если она им понравится. Ещё не получил ответа, так что продолжаю».

Маркус Перссон

Маркус Перссон

А в следующем сообщении Маркус Перссон призвал аудиторию умерить ожидания. По словам разработчика, он создаёт проект в первую очередь для себя: «Честное предупреждение: ваши ожидания зависят только от вас. Я делаю эту [игру] для себя и очень рад этому, и ни на йоту не оглядываюсь на то, чего вы хотите. Чёрт возьми, я даже не знаю, кто вы!»

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Напомним: хотя Маркус Перссон известен в качестве создателя Minecraft, проектом он не занимается с 2014 года. Именно тогда разработчик продал свою студию и права на игру Microsoft за $2,5 млрд.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: minecraft, игры
minecraft, игры
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