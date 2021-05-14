Samsung присоединилась к разработке операционной системы Google Fuchsia OS

Последние несколько лет Google самостоятельно вела разработку своей операционной системы Fuchsia OS, исследуя потенциальные преимущества построения программной платформы с нуля. До недавнего времени технологический гигант осуществлял всю разработку сам, но теперь стало известно, что к этому процессу подключилась южнокорейская компания Samsung.

В прошлом году Google открыла доступ к коду Fuchsia OS для сторонних разработчиков, но в их числе до недавнего времени не было громких имён. Согласно имеющимся данным, Samsung добавила код, связанный с файловой системой F2FS, которая совместима с Flash. Сама же файловая система F2FS представляет собой альтернативу устаревшей EXT4, которая долгие годы оставалась стандартом для устройств на базе Android. Примечательно, что Samsung использует файловую систему F2FS в своих смартфонах, начиная с Galaxy Note 10, а Google — начиная с Pixel 3.

Что ещё более важно, так это то, что над разработкой Fuchsia OS трудится не одинокий сотрудник Samsung в свободное от работы время. В файле «Авторы», помимо Google, отмечена Samsung Inc., что говорит об официальном участии в проекте южнокорейской компании. Трудно сказать, каковы планы Samsung относительно Fuchsia OS и будет ли сотрудничество с Google продолжено или ограничится доработкой файловой системы. Кроме того, нет никаких указаний на то, что Samsung планирует использовать Fuchsia OS в каком-либо своём устройстве.