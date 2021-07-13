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В конце месяца Minecraft Dungeons получит новое дополнение, бесплатный контент и полное издание

Издательство Microsoft и разработчики из Mojang Studios на официальном сайте своей блоковой песочницы Minecraft представили новое дополнение к ролевому экшену Minecraft Dungeons.

Источник изображений: Minecraft

Источник изображений: Minecraft

Расширение называется Echoing Void — оно послужит завершением истории, начатой в предыдущих аддонах более года назад. В рамках нового DLC игрокам предстоит посетить место обитания Странников Края.

Сообщается, что Echoing Void предложит пользователям победить новых врагов, собрать легендарное снаряжение и выполнить трудные задания по нейтрализации неких «невыразимых угроз».

Одновременно с Echoing Void состоится премьера бесплатного контентного обновления, которое добавит в Minecraft Dungeons несколько мощных усилений и уникальную миссию Gauntlet of Gales.

Наконец, в один день с Echoing Void и упомянутым патчем в продажу также поступит Minecraft Dungeons: Ultimate Edition — самое полное издание проекта со всеми шестью дополнениями в комплекте.

И расширение Echoing Void, и бесплатное контентное обновление, и Minecraft Dungeons: Ultimate Edition станут доступны 28 июля текущего года на всех целевых платформах основной игры.

Minecraft Dungeons дебютировала в мае 2020 года на PC (Microsoft Store, Minecraft Launcher), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а впоследствии получила полную поддержку Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Приключение, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: minecraft dungeons, mojang studios, xbox game studios
minecraft dungeons, mojang studios, xbox game studios
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