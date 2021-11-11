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Шведские биологи превратили корни живых растений в аккумуляторы

Разработка шведских биологов позволяет превратить в аккумулятор любое растение. Удобренный грунт сам по себе является электролитом и необходимо лишь заставить растения хорошо проводить электричество. Биологи обнаружили такую возможность, когда начали поливать растения водой с растворённым в ней особым органическим составом. Искусственная органика создала на корнях и в тканях растений токопроводящие электрические цепи, превратив их в аккумулятор.

Источник изображения: Thor Balkhed

Источник изображения: Thor Balkhed

Исследования по этой теме около шести лет проводит группа Лаборатории органической электроники Линчепингского университета в Швеции под руководством доцента университета Элени Ставриниду (Eleni Stavrinidou). Ещё в 2015 году был выявлен сопряжённый олигомер ETE-S, который свободно распространялся в сосудистых тканях растения и даже проникал в межклеточное пространство, а после полимеризации превращался в токопроводящие проводники в сосудах растений. Достаточно было поставить срезанную розу в банку с нужной жидкостью и через несколько дней растение становилось токопроводящим.

Новая серия экспериментов подтвердила, что живые растения с корневой системой также можно наделить токопроводящими свойствами. Биологи поливали водой с ETE-S семена фасоли до тех пор, пока растение не выросло, зацвело и не стало плодоносить. Фасоль была как обычная и жила в течение своего естественного цикла, но при этом надземная часть и, что более важно, все её корни стали проводить электричество, причём очень и очень хорошо.

Наделение электрической проводимостью корней оказалось самым важным. Хорошо развитая мочковатая система корней стала отличным решением для накопления заряда. По сравнению с черенками розы в банке корни живого растения позволили в 100 раз увеличить запасаемую энергию. Это хорошая перспектива для чистого накопления энергии, считают учёные и намерены продолжить эксперименты.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда,
Теги: аккумуляторы, биология
аккумуляторы, биология
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