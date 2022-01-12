Растёт число стран, где майнинг биткоинов запрещён — судьба криптовалют под вопросом

В последнее время биткоин и без того переживает не лучшие времена — его цена снова бьёт антирекорды. Тем не менее в скором будущем у самой популярной криптовалюты и её «родственников» могут возникнуть ещё большие проблемы. После полного запрета биткоинов в Китае, майнинг постепенно стали запрещать страны и те регионы, куда мигрировали многочисленные фермы.

В первое время пристанищем для майнеров стали северные страны, Казахстан, Иран, регион Косово и Абхазия. Но в последние месяцы серьёзные проблемы у желающих добывать криптовалюты стали возникать и здесь. Работа ферм привела к блэкаутам по всему миру — от Тегерана до Алматы, и власти на местах намерены бороться с этим всеми доступными средствами.

Косово стало одним из прибежищ майнеров благодаря относительно дешёвому электричеству, поставляемому местными угольными электростанциями. Тем не менее, теперь региону приходится импортировать природный газ и 40 % электроэнергии поступает из-за границы. 31 декабря здесь объявили о «запрете на производство криптовалют по всей территории». Ситуация усугубляется тем, что большинство майнеров предпочитают не платить за электроэнергию, используя незаконные подключения.

В мае от блэкаутов пострадали и иранские города. Из-за перегрузки электростанций Тегеран ввёл четырёхмесячный мораторий на майнинг биткоинов, а с 28 декабря — новые ограничения. По официальным оценкам, на майнинг приходится 3-4 % всей нагрузки электросетей. Запрет продлится до середины марта.

До недавних пор одним из наиболее привлекательных мест для майнеров был Казахстан. Прошлой осенью исследование Кембриджского университета установило, что на страну приходится 22 % всей добычи криптовалют — при миграции сюда ферм из Китая сказалась и географическая близость страны.

Тем не менее, уже с середины минувшего июля в стране начались блэкауты. В результате в сентябре власти ввели режим, частично ограничивающий использование электричества 50 зарегистрированными майнерами. Двумя месяцами позже в силу вступил закон, ограничивающий энергопотребление каждого нового майнера и устанавливающий «потолок» для общего энергопотребления отраслью.

В Исландии, богатой дешёвой энергией из геотермальных источников, конкуренцию майнерам составляют производители алюминия и дата-центры, и страна уже начала страдать от перебоев с электричеством. В результате с 7 декабря объявлено, что запросы на поставку электроэнергии новым майнинговым фермам удовлетворяться не будут.

12 ноября в Швеции представители местных властей направили открытое письмо местным регуляторам и запрос в органы ЕС — шведы призывают запретить майнинг на всей территории Евросоюза. Главный повод — «зелёная» энергия тратится не на реальные секторы экономики, что мешает «зелёной революции» в ЕС. Уточняется, что на электричестве, используемом для майнинга одного биткоина, электромобиль среднего размера способен проехать 1,8 млн км.

Спустя несколько дней после шведского «манифеста» отдельные представители норвежских властей заявили о том, что использование «зелёной» энергии трудно оправдать добычей биткоинов — она требуется для производства алюминия и сталеплавильной индустрии.

Наконец, в крошечной Абхазии с населением около 250 000 человек ещё в 2020 году насчитывалось 625 майнинговых ферм. В том же году добыча биткоинов привела к росту энергопотребления на 20 %, а в середине ноября 2020 года начались отключения электричества в домах и на предприятиях страны. Правительство официально запретило майнинг — ситуация осложняется тем, что правоохранительным органам приходится буквально врываться в дома жителей, поскольку тайные мини-фермы часто размещаются прямо на кухнях и в спальнях.

Под вопросом остаётся и майнинг в США — в богатых энергией штатах вроде Техаса и Кентукки — в периоды пиковых нагрузок зимой и летом местные энергосети показали, что не рассчитаны на добычу криптовалют, а фермы вряд ли пожелают приостанавливать работу на это время.

По мнению экспертов отрасли, проблема биткоина и других криптовалют заключается в том, что их добыча повышает энергопотребление в то время, когда у мира просто нет для этого достаточных энергетических мощностей.