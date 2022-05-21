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Google разрешила Tinder использовать сторонние платёжные системы

В середине этого месяца стало известно, что владелец популярного сервиса знакомств Tinder в лице компании Match Group подал в суд на Google, обвинив IT-гиганта в принуждении к использованию своей платёжной системы. Теперь же стало известно, что Match Group отозвала исковое заявление, мотивируя это тем, что Google пошла на определённые уступки в вопросе использования сторонних платёжных систем.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

Ранее в этом месяце Match Group подала в суд на Google, заявив, что IT-гигант пригрозил удалением приложений компании с площадки Play Маркет в случае, если в них будут использоваться сторонние платёжные системы. Дело в том, что сторонние платёжные системы в Android-приложениях позволяют пользователям не платить Google комиссию в размере 30 % с каждой транзакции. Поэтому Google принуждает разработчиков приложений к использованию исключительно собственной платёжной системы.

Теперь же стало известно, что Match Group отказалась от собственных претензий, поскольку Google пошла на уступки, в результате чего приложения компании не будут удалены из Play Маркета из-за предоставления пользователям возможности проводить транзакции альтернативными способами. Подробности сделки пока неизвестны, официальные представители Google воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Отметим, что иск Match Group был подан на фоне продолжающегося разбирательства Google с Epic Games и десятками генеральных прокуроров США, которые обвиняют IT-гиганта в антиконкурентном поведении. При этом Match Group также выразила обеспокоенность политикой App Store и комиссиями, которые Apple взимает за проводимые транзакции в приложениях для iOS.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: tinder, google, судебное разбирательство
tinder, google, судебное разбирательство
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