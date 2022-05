Еженедельный чарт Steam: V Rising лидирует вторую неделю подряд, а My Time at Sandrock попала в пятёрку лучших

Вторую неделю подряд в чарте продаж Steam лидирует экшен с элементами MMO и симулятора выживания V Rising от Stunlock Studios. В пятёрку лучших вошла ещё одна игра из раннего доступа — My Time at Sandrock, продолжение симулятора жизни My Time at Portia от китайской студии Pathea Games.

За неделю V Rising не смогла обновить личный рекорд онлайна: максимальный показатель (150 645 пользователей) был достигнут 22 мая. Пик за последние сутки составил 143 237 человек. Экшену досталась ещё и шестая строчка — там разместился набор основателя Eldest Bloodline. 25 мая разработчики выпустили обновление, добавившее поддержку LAN-режима (в нём можно играть с друзьями по локальной сети или в одиночку без интернет-подключения) и отправки сообщений на уровне сервера, новые консольные команды для администраторов, а также устранившее несколько багов.

Вторую позицию по-прежнему занимает Steam Deck, а Elden Ring поднялась с четвёртой на третью. За последние 24 часа ролевой экшен привлёк 99 061 одновременного игрока (в отдельные дни он всё ещё собирает больше 100 тысяч пользователей). FIFA 22, на которую до вечера 31 мая действует 84-процентная скидка, переместилась с восьмой строчки на четвёртую и установила новый собственный рекорд онлайна (108 295).

Стартовавшая с пятого места My Time at Sandrock пока не может похвастаться высоким онлайном: 28 мая, спустя два дня после релиза, в неё одновременно играли 21 778 человек. Симулятор получил в Steam почти 2500 отзывов и имеет рейтинг 78 %. Пользователи отмечают множество улучшений по сравнению с My Time at Portia, в том числе касающихся интерфейса, социальных взаимодействий, графики и боевой системы, а также большое количество контента уже на старте. Финальную версию планируется выпустить в этом году.