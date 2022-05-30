Еженедельный чарт Steam: V Rising лидирует вторую неделю подряд, а My Time at Sandrock попала в пятёрку лучших

Вторую неделю подряд в чарте продаж Steam лидирует экшен с элементами MMO и симулятора выживания V Rising от Stunlock Studios. В пятёрку лучших вошла ещё одна игра из раннего доступа — My Time at Sandrock, продолжение симулятора жизни My Time at Portia от китайской студии Pathea Games.
За неделю V Rising не смогла обновить личный рекорд онлайна: максимальный показатель (150 645 пользователей) был достигнут 22 мая. Пик за последние сутки составил 143 237 человек. Экшену досталась ещё и шестая строчка — там разместился набор основателя Eldest Bloodline. 25 мая разработчики выпустили обновление, добавившее поддержку LAN-режима (в нём можно играть с друзьями по локальной сети или в одиночку без интернет-подключения) и отправки сообщений на уровне сервера, новые консольные команды для администраторов, а также устранившее несколько багов.
Вторую позицию по-прежнему занимает Steam Deck, а Elden Ring поднялась с четвёртой на третью. За последние 24 часа ролевой экшен привлёк 99 061 одновременного игрока (в отдельные дни он всё ещё собирает больше 100 тысяч пользователей). FIFA 22, на которую до вечера 31 мая действует 84-процентная скидка, переместилась с восьмой строчки на четвёртую и установила новый собственный рекорд онлайна (108 295).
Стартовавшая с пятого места My Time at Sandrock пока не может похвастаться высоким онлайном: 28 мая, спустя два дня после релиза, в неё одновременно играли 21 778 человек. Симулятор получил в Steam почти 2500 отзывов и имеет рейтинг 78 %. Пользователи отмечают множество улучшений по сравнению с My Time at Portia, в том числе касающихся интерфейса, социальных взаимодействий, графики и боевой системы, а также большое количество контента уже на старте. Финальную версию планируется выпустить в этом году.
Ещё одна новинка, расширенная версия ритм-аркады Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix 2020 года от SEGA, дебютировала на восьмой позиции в издании VIP Edition. Покупатели оставили в Steam более 1500 обзоров, на основании которых её рейтинг составляет 88 %.
Шутер Sniper Elite 5 от Rebellion, ПК-версия которого пока доступна только в Steam и Microsoft Store, добрался лишь до десятой строчки. Вчера он привлёк 14 870 одновременных пользователей. Средняя оценка игры в Steam на основании более чем 1600 отзывов — 70 %. Многие называют её недоделанной и неотполированной, отмечают неудачные дизайнерские решения (в том числе смещающие акцент со снайперского геймплея на ближний бой) и плохую оптимизацию.
Комплект с VR-шлемом Valve Index опустился на седьмую позицию, а на девятую вернулось космическое приключение No Man’s Sky, в котором недавно началась экспедиция «Левиафан» (по случаю выхода обновления игру предлагают с 50-процентной скидкой).
Шутер Arma Reforger от Bohemia Interactive, на прошлой неделе занимавший третье место, покинул десятку.
Топ-10 продуктов по выручке (23–29 мая):
- V Rising;
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- FIFA 22;
- My Time at Sandrock;
- V Rising — Founder’s Pack: Eldest Bloodline;
- Valve Index VR Kit;
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ — VIP Edition;
- No Man’s Sky;
- Sniper Elite 5.
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