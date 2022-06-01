Представлен смартфон Murena One на Android без сервисов и приложений Google за $369

Разработчики программной платформы /e/OS уже несколько лет заняты «дегуглированием» смартфонов на базе Android и теперь представили собственный аппарат средней ценовой категории. Устройство Murena One функционирует под управлением /e/OS, которая построена на базе Android и лишена абсолютно всех фирменных сервисов и приложений Google.

Разработчики позиционируют новинку как устройство, обеспечивающее конфиденциальность, которое не следит за пользовательской активностью. Согласно имеющимся данным аппарат будет доступен на рынках стран европейского региона, а позднее появится в Северной Америке.

Главная особенность новинки заключается в полном отсутствии сервисов и приложений Google. На смену им пришли специально разработанные и интегрированные в /e/OS аналоги, включая инструмент для обмена сообщениями, браузер, картографический сервис на основе данных OpenStreetMap, почтовый клиент, календарь и др. В дальнейшем Murena планирует создать собственного голосового помощника по имени Elivia. Murena также создала облачную инфраструктуру для поддержки многих служб. Все пользовательские данные хранятся в Murena Cloud, а не на серверах Google.

Усилия разработчиков из Murena конечно похвальны, но и они не способны полностью отказаться от Google, поскольку для конечным пользователям малоинтересны устройства без Android-приложений. В Murena One вместо стандартного Play Маркета используется магазин App Lounge, который позволяет загружать Android-приложения, включая разработанные в Google, но не имеет признаков брендинга IT-гиганта. При этом для использования App Lounge необходимо либо авторизоваться в учётной записи Google, либо взаимодействовать с площадкой анонимно. Поскольку подавляющее большинство пользователей заинтересованы в возможности устанавливать Android-приложения и работать с ними, становится очевидно, что Google сможет собирать определённые данные через приложения из App Lounge.

Разработчики оснастили новинку 6,53-дюймовым IPS-дисплеем, который поддерживает разрешение 2242 × 1080 пикселей. В левом верхнем углу дисплея имеется круглое отверстие, в котором размещена 25-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера, выполненная на основе датчиков на 48, 8 и 5 мегапикселей, помещена в прямоугольный блок на тыльной стороне корпуса.

«Сердцем» новинки стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 (четыре ядра Cortex-A73 с частотой до 2,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G72. Конфигурацию дополняют 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт. Поддерживается установка карты памяти формата microSD.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. В конструкции предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, а также NFC-чип для проведения бесконтактных платежей. Для ограничения доступа к хранящимся в памяти смартфона данным предусмотрен сканер отпечатков пальцев, размещённый на боковой поверхности корпуса. Murena One имеет габариты 161,8 × 76,9 × 8,9 мм и весит 186 г. Ориентировочная стоимость новинки составляет $369.