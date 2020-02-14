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Ricoh готовит проектор размером с ладонь

Всем хороши смартфоны, кроме одного ― маленькие экраны этих мобильных гаджетов плохо подходят для коллективного просмотра. Решить эту проблему могут миниатюрные проекторы. Кое-кто даже встраивает проекторы в смартфоны. Японская Ricoh решила сделать проектор в виде миниатюрного карманного гаджета для повседневного использования.

Разработка миниатюрного проектора Ricoh под рабочим названием «Image Pointer» стартовала как первый краудфандинговый проект компании. Это пока не полноценная кампания по сбору средств. В настоящий момент Ricoh собирает подписчиков на новости о проекте и, судя по всему, устройство всё ещё находится в стадии утверждения спецификаций. В то же время компания демонстрирует прототипы проектора и сценарии его использования.

Во главу угла разработки ставится простота использования гаджета. Проектор начинает работать на лету, буквально сразу после извлечения из кармана. Вероятно, для обмена данными со смартфоном будет использоваться беспроводная связь по Bluetooth. Устройство позволит обмениваться статичными и анимированными изображениями в любой обстановке в любое время: на деловой встрече, в перерыв в кафе, на улице и дома.

Простота использования портативного проектора Ricoh Image Pointer подразумевает запуск и подключение устройства к смартфону сразу после нажатия кнопки включения. Кнопка включения проецирования станет вторым и последним из органов управления устройством. Можно представить, как в недалёком будущем на улицах и в общественных местах пара–тройка собеседников будет подкреплять свои слова проецированием картинок на всё, что их окружает.

Концепция проектора выглядит забавной. Всё будет упираться в цену конечного продукта. О качестве изображения и о его яркости днём и в освещённых местах вряд ли можно будет сказать что-то обнадёживающее. Но как игрушка, может пользоваться спросом.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: ricoh, проектор, портативный, краундфандинг
ricoh, проектор, портативный, краундфандинг
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