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К марту производители ноутбуков могут столкнуться с дефицитом компонентов

Мировое производство ноутбуков на 90 % сосредоточено в КНР, поэтому вспышка коронавируса ничем хорошим для этой отрасли не обернётся. Пока производители смогли возобновить сборку ноутбуков в Китае в объёме 20 % от предельных возможностей, но к марту им банально не будет хватать комплектующих.

Источник изображения: Wikimedia Commons

Источник изображения: Wikimedia Commons

Тайваньские производители ноутбуков в лице Compal Electronics, Quanta Computer и Wistron возобновили работу предприятий на территории КНР десятого февраля, но пока степень загрузки производственных линий не может достичь нормального уровня из-за необходимости выдержать прибывших из различных районов Китая рабочих на двухнедельном карантине. Предприятия в Чунцине, Куньшане и Шанхае пока работают на 20 % своих возможностей, и об увеличении степени загрузки можно будет говорить только после 24 февраля.

Как отмечает DigiTimes, даже после этой даты производителям придётся нанимать новых сотрудников, чтобы вернуться к нормальному режиму работы. Здесь неожиданно возникает новая проблема: современный рынок труда в Китае считает более престижной работу в сфере услуг, а не на производстве. Привлечь «новобранцев» в таких условиях будет не очень просто. Запасы отдельных компонентов могут истощиться к концу февраля, и тогда в марте производителям придётся останавливать сборку ноутбуков из-за их отсутствия.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: odm, ноутбуки, коронавирус
odm, ноутбуки, коронавирус
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