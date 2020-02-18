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Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон

В ноябре стало известно, что тайваньская компания VIA не только существует, но и радует клиентов новыми разработками. Для систем безопасности с множеством видеокамер разработан 64-разрядный восьмиядерный процессор CenTaur со встроенным искусственным интеллектом, позволяющим распознавать лица людей.

Источник изображения: SemiAccurate

Источник изображения: SemiAccurate

Ресурс SemiAccurate решить побаловать подписчиков изображениями образца такого процессора VIA, которые припас ещё с начала января после визита на CES 2020 в Лас-Вегас. Процессор CenTaur изображён в двух основных ракурсах, в одном из вариантов он оснащён крышкой теплораспределителя, на другом обнажает свой 16-нм кристалл с площадью 195 мм2. Визуально удостовериться в совпадении площади с заявленной величиной сложно, но в первом приближении всё кажется пропорциональным.

Источник изображения: SemiAccurate

Источник изображения: SemiAccurate

Процессор CenTaur использует кольцевую шину для соединения восьми вычислительных ядер и специализированного сопроцессора NCORE с 16 ядрами, который и отвечает за искусственный интеллект. Кеш-память третьего уровня объёмом 16 Мбайт соседствует с четырёхканальным контроллером памяти типа DDR4-3200 и 44 линиями PCI Express 3.0. Функциональность южного моста тоже интегрирована в процессор. Тактовая частота способна достигать 2,5 ГГц. Подразумевается, что на одной печатной плате могут размещаться несколько процессоров CenTaur. Разработкой этой серии процессоров занималось одноимённое американское подразделение VIA, а выпуском их должна заниматься TSMC. Поставки процессоров на рынок не начнутся ранее следующего полугодия.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: via, centaur, процессор, искусственный интеллект
via, centaur, процессор, искусственный интеллект
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