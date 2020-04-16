HP ZBook Studio и ZBook Create: тонкие мобильные рабочие станции с Quadro/GeForce RTX и Comet Lake-H

Компания HP обновила свою серию ноутбуков ZBook, представив модели ZBook Studio и ZBook Create. Компания позиционирует новинки в качестве мобильных рабочих станций для людей творческих профессий, а именно профессионалов, работающих с графикой, фото, видео и т.д.

Ноутбуки ZBook Studio и Create различаются между собой только видеокартами. Модель ZBook Studio оснащается различными профессиональными ускорителями NVIDIA Quadro вплоть до флагманской Quadro RTX 5000. В свою очередь ZBook Create предлагает видеокарты NVIDIA GeForce, вплоть до флагманской GeForce RTX 2080 Super. В остальном новинки идентичны.

Оба варианта ZBook оснащаются 15,6-дюймовым дисплеем с тонкими рамками. Дисплей может быть построен на панели OLED или IPS с разрешением вплоть до 4K (3840 × 2160 точек) и максимальной яркостью 1000 кд/м2. Также декларируется стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3.

В качестве центрального процессора в ZBook могут применяться различные чипы Intel вплоть до восьмиядерных Core i9 поколения Comet Lake-H и неких Intel Xeon. К слову, за отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой. Производитель не уточняет, сколько оперативной памяти смогут нести новые ZBook, и насколько вместительными будут их накопители. Упоминается лишь использование скоростных PCIe SSD.

Обновлённые ноутбуки ZBook «упакованы» в алюминиевые корпуса с габаритами 354 × 234,6 × 17,5 мм. Производитель отмечает, что они являются самыми производительными мобильными рабочими станциями в пересчёте на объём корпуса. Кроме того, они могут похвастаться высокой надёжностью шасси, отвечающей стандартам MIL STD 810G. Наконец, производитель заявляет время автономной работы от аккумулятора до 17,5 часов.

Ноутбуки HP ZBook Studio и ZBook Create поступят в продажу только в августе текущего года. Их стоимость будет названа позже.