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Оператор спутниковой связи Intelsat готовится объявить себя банкротом

Старейшая международная организация по предоставлению спектра услуг спутниковой связи готовится к банкротству. Оператор надеется найти не менее $750 млн на то время, пока будет искать средства для дальнейшего финансирования работ. Ранее власти США отобрали у Intelsat главный источник прибыли ― закрытый аукцион по продаже радиочастот и обязали часть средств, вырученных от продажи каналов связи, передавать Федеральной комиссии связи (США).

Как видим на графике ниже, акции Intelsat резко подешевели в ноябре 2019 года, когда инвесторы ударились в панику после предложения Конгресса провести открытый аукцион по спектру C-диапазона (сантиметровый диапазон, используемый для наземной и спутниковой радиосвязи). В 2019 году акции Intelsat подешевели на 67,1 %, что стало худшим показателем в этой отрасли.

До злополучного решения Конгресса, которое также заставило Intelsat делиться вырученными средствами с Федеральной комиссией связи США, этот и другие операторы спутниковых каналов связи проводили закрытые аукционы каналов в диапазоне от 3,7 ГГц до 4,2 ГГц. Закрытый аукцион приносил больше денег и, к тому же, Intelsat рассчитывала на решительный спрос на каналы со стороны операторов сетей сотовой связи 5G.

Представленный в конце 2019 года несколькими сенаторами проект «Закона о спектре 5G» обязал не позднее 2020 года проводить публичные торги с каналами в C-диапазоне и отдавать FCC не менее половины выручки. Руководство FCC поддержало эту инициативу и акции Intelsat вошли в штопор.

От публичных торгов каналами Intelsat ожидает выручить до $4,8 млрд, но в процессе передачи каналов арендаторам и части вырученных средств на баланс FCC она лишиться до $2,5 млрд. В то же время задолженность Intelsat кредиторам достигает $14 млрд. Чтобы продолжить работу в период банкротства оператор должен найти $750 млн на реструктуризацию долга и до проведения торгов получить защиту по одиннадцатой главе Закона о банкротстве США.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Intelsat необходимо серьёзно перестроить работу, иначе её просто не станет.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: спутниковая связь, спутниковый интернет, финансирование, аналитика
спутниковая связь, спутниковый интернет, финансирование, аналитика
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